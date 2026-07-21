Trabalhadores do Matadouro do Cachão cancelam greve
A greve estava prevista para os dias 27 e 28 de julho
Afinal os trabalhadores do Matadouro Industrial do Cachão já não vão fazer greve, porque os atrasos salariais já foram regularizados, confirmou a administração e o delegado sindical, Artur Correia.
A greve estava prevista para os dias 27 e 28 de julho. Em causa estaria o atraso no pagamento do subsídio de férias e a falta de informação sobre o processo de insolvência.
Esta terça-feira, Artur Correia, funcionário e delegado sindical, confirmou, esta manhã, que a greve foi cancelada. “Íamos fazer greve caso o vencimento não fosse pago. Ele foi reposto, portanto, a greve foi cancelada”, disse.
Sobre o processo de insolvência, Artur Correia garantiu que, após a reunião, que decorreu ontem com a administração, que “está a correr tudo bem e dentro da normalidade” e que os trabalhadores ficaram “mais tranquilos”, contou.
Ontem foi apresentado também o novo administrador, o vereador da Câmara Municipal de Mirandela, Luís Saraiva. “Ele deixou uma mensagem positiva, mas agora vamos aguardar mais uns tempos para ver”, concluiu.
Trabalhadores do Matadouro do Cachão anunciam greve por atrasos salariais
Os trabalhadores do Matadouro Industrial do Cachão anunciaram que vão estar em greve nos dias 27 e 28 de julho, em protesto pelo “não pagamento do subsídio de férias e pela total ausência de informação sobre o estado do processo de insolvência”, revelaram.
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