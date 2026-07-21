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Trabalhadores do Matadouro do Cachão cancelam greve

A greve estava prevista para os dias 27 e 28 de julho

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Rita Teixeira

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21 jul. 2026, 11:08

Afinal os trabalhadores do Matadouro Industrial do Cachão já não vão fazer greve, porque os atrasos salariais já foram regularizados, confirmou a administração e o delegado sindical, Artur Correia.

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A greve estava prevista para os dias 27 e 28 de julho. Em causa estaria o atraso no pagamento do subsídio de férias e a falta de informação sobre o processo de insolvência.

Esta terça-feira, Artur Correia, funcionário e delegado sindical, confirmou, esta manhã, que a greve foi cancelada. “Íamos fazer greve caso o vencimento não fosse pago. Ele foi reposto, portanto, a greve foi cancelada”, disse.

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Trabalhadores do Matadouro do Cachão anunciam greve por atrasos salariais

21 jul. 2026

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Sobre o processo de insolvência, Artur Correia garantiu que, após a reunião, que decorreu ontem com a administração, que “está a correr tudo bem e dentro da normalidade” e que os trabalhadores ficaram “mais tranquilos”, contou.

Ontem foi apresentado também o novo administrador, o vereador da Câmara Municipal de Mirandela, Luís Saraiva. “Ele deixou uma mensagem positiva, mas agora vamos aguardar mais uns tempos para ver”, concluiu.

 

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