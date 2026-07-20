Terceira edição do Nordeste Motor Show afirmou Bragança no mapa do automobilismo

A terceira edição contou com uma programação diversificada, que incluiu exposições de veículos clássicos e desportivos, demonstrações de drift, provas de perícia, karting, ações de sensibilização para a segurança rodoviária e atividades para toda a família.

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O vice-presidente do Nordeste Automóvel Clube, Rómulo Pinto, explicou que a iniciativa nasceu para promover o automobilismo no distrito de Bragança, onde considerava existir pouca oferta para os aficionados da modalidade.

"Há três anos decidimos criar este evento dedicado ao mundo do automobilismo motorizado para promover esta paixão no distrito de Bragança", afirmou.

Além da componente de entretenimento, a organização reforçou este ano a vertente pedagógica. Entre as novidades esteve uma simulação de um acidente entre um trator agrícola e um veículo ligeiro, acompanhada por uma ação de sensibilização promovida pela GNR, destinada sobretudo aos agricultores, para alertar para os riscos associados à utilização destes veículos.

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O programa integrou ainda exposições de automóveis clássicos e desportivos, karting para o público, desafios inspirados nas paragens nas boxes da Fórmula 1 e demonstrações de drift, uma das atrações que mais público reuniu.

"O Nordeste Automóvel Clube não promove apenas carros clássicos. Tudo o que esteja relacionado com o mundo automóvel tem lugar neste evento", destacou Rómulo Pinto.

A entrada teve um custo simbólico de dois euros para os dois dias, verba que, segundo a organização, reverterá para a aquisição de equipamento destinado aos Bombeiros Voluntários de Bragança.

O responsável salientou ainda que o Nordeste Motor Show atraiu visitantes de vários pontos do país e também de Espanha, sobretudo das zonas de Zamora e Puebla de Sanabria.

Apesar do crescimento do evento, reconheceu que a organização continua a exigir um grande esforço logístico. "Não é fácil. Há toda a parte das licenças, da logística, das exposições, da alimentação e de toda a organização. Mas temos vindo a melhorar de ano para ano e o feedback tem sido muito positivo", referiu, dando nota de que no ano anterior foram registados cerca de 20 mil visitantes.

Entre os visitantes esteve Ana Nunes, que se deslocou de Penafiel para participar no evento. Apaixonada pelo mundo automóvel, acompanhou o Nordeste Motor Show desde a primeira edição e considerou que a iniciativa tem vindo a crescer. "Venho desde a primeira edição e noto que isto tem tendência a melhorar cada vez mais de ano para ano", afirmou, admitindo que as demonstrações de drift continuam a ser o momento de que mais gosta.

Entre os pilotos convidados esteve Hugo Ramos, que compete no Campeonato Nacional de Drift, na categoria Semi-Pro.

O piloto explicou que participa regularmente em eventos do género e considerou que estas iniciativas são importantes para divulgar a modalidade e aproximar o público dos pilotos.

"É sempre bom estar cá, conhecer pessoas novas, andar em sítios diferentes e ajudar a que os eventos consigam crescer", disse.

Hugo Ramos sublinhou que o drift exige muita técnica e treino e deixou um alerta para que nunca seja praticado na via pública. "O que fazemos deve ser feito apenas em recintos preparados para isso. São manobras que não devem ser reproduzidas na estrada", frisou.

Segundo o piloto, a modalidade desperta cada vez mais curiosidade." As pessoas ficam a tentar perceber como é que o carro faz aqueles movimentos. Isso tem ajudado o drift a ganhar cada vez mais público."

Depois de se estrear na competição em 2023, Hugo Ramos ocupa atualmente o segundo lugar do Campeonato Nacional de Drift na categoria Semi-Pro.

Apesar dos resultados desportivos, reconheceu que competir continua a ser dispendioso.

"Numa prova do Campeonato Nacional gastam-se entre mil e dois mil euros, mesmo com um carro de baixo orçamento. Sem patrocinadores e sem o apoio das associações seria praticamente impossível continuar a competir", concluiu.

A animação esteve a cargo dos Gaiteiros Brutamontes, dos Bombos de Samil, do humorista Cabé, música ao vivo com André Ramos e do DJ Vguess.