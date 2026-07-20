Ronda das Adegas voltou a ser um dos pontos altos do Festival D'Onor
Festival D'Onor voltou a atrair visitantes à aldeia transfronteiriça e reforçou aposta na preservação das tradições.
A aldeia de Rio de Onor, em Bragança, voltou a afirmar-se, este fim de semana, como um dos principais palcos de promoção das tradições raianas com a realização de mais uma edição do Festival D'Onor. A iniciativa reuniu milhares de visitantes e voltou a destacar momentos como a já habitual Ronda das Adegas, onde moradores abriram as portas das suas adegas para receber os visitantes com petiscos e vinho.
Alexandre Preto, de 82 anos, abriu as portas do seu espaço e explicou o significado da iniciativa. "Fazemos por todos esta pequena merenda misturada com vinho para trazer pessoal. E para mim, isto é o mundo."
O morador destacou ainda a importância do festival para uma aldeia marcada pelo envelhecimento da população. "É uma alegria, porque nos dias da semana somos umas 30 pessoas. A mais nova tem 50 anos e a maior parte tem cerca de 80 anos. Não podemos deixar morrer a tradição."
Também Domingos Fernandes, de 82 anos, responsável por uma das adegas mais antigas da aldeia, participou na iniciativa, mantendo uma tradição que acompanha o festival desde a primeira edição. "Abro a minha adega desde que o festival começou."
Entre os produtos disponibilizados aos visitantes não faltaram os sabores típicos da região. "Faço uns aperitivos, como presunto, salpicão e chouriço às rodelas. E vinho não pode faltar."
Domingos Fernandes admitiu que, inicialmente, tinha dúvidas quanto ao sucesso da iniciativa, mas reconheceu a evolução registada ao longo dos anos. "Pensei que não ia resultar, mas de ano para ano vai aumentando o número de pessoas que passa por aqui."
Entre os visitantes encontrava-se Valéria Benítez, natural de Lisboa e atualmente residente em Bragança, que garantiu não perder uma edição do festival. "Venho todos os anos. Gosto muito desta região e não me arrependo nada de ter vindo."
Na sua opinião, iniciativas deste género desempenham um papel importante na dinamização do território. "Esta aldeia tem sempre muito turismo e muita vida, mas é importante promover várias atividades nas aldeias, precisamente porque há cada vez menos pessoas e a população está muito envelhecida."
Uma das novidades da edição deste ano foi a criação de um terceiro palco, instalado na parte espanhola da aldeia, em Rihonor de Castilla. Segundo Miguel Tabuada, da organização, a aposta pretendeu reforçar o carácter transfronteiriço do festival.
"Este terceiro palco é uma novidade. Está situado na parte espanhola, em Rihonor de Castilla. A cultura não tem fronteiras e, aqui em Rio de Onor e Rihonor, muito menos. A música faz essa ligação entre os dois países e entre as duas tradições."
De acordo com a organização, esta foi a edição com maior participação de sempre na Ronda das Adegas, registando-se uma forte adesão logo desde o início da atividade.
Ao longo dos vários dias do festival, a organização estima a visita de cerca de sete mil pessoas, número que será apurado através dos contadores instalados nos acessos à aldeia.
Miguel Tabuada destacou ainda o impacto económico do evento, referindo que mais de 60% dos visitantes eram provenientes de fora do distrito de Bragança e que cerca de 45% eram espanhóis.
O recinto contou com cerca de 36 expositores, maioritariamente dedicados ao artesanato e aos produtos locais. A organização voltou a dar prioridade aos artesãos da freguesia, numa aposta na valorização dos produtos tradicionais, como artigos em madeira, couro e as emblemáticas navalhas artesanais.
Com um orçamento na ordem dos 30 mil euros, complementado por apoios em serviços de entidades portuguesas e espanholas, o Festival D'Onor continuou a afirmar-se como um evento de caráter familiar e intergeracional, reunindo crianças, pais e avós em torno das tradições da raia, ao mesmo tempo que reforçou a sua importância na dinamização cultural, turística e económica de Rio de Onor e do concelho de Bragança.
Rio de Onor abre portas para mais uma edição do Festival D’Onor
Além do cartaz do festival foram apresentados os novos órgão sociais da Montes de Festa, que se mantêm os mesmos. Na presidência segue Ruben Monteiro, acompanhado de Miguel Tabuada. Na mesa de Assembleia Geral o presidente +e Ivo Mendes e no concelho fiscal mantêm-se Pedro Morais.
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