Bebé nasce em ambulância dos bombeiros
Mãe estava a ser transportada para o Hospital de Bragança
Um bebé nasceu na madrugada deste sábado no interior de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros, enquanto a mãe era transportada para o Hospital de Bragança.
A grávida, de 41 anos, entrou em trabalho de parto e necessitou da intervenção dos meios de socorro. Após a primeira assistência no local, foi iniciado o transporte para a unidade hospitalar. No entanto, a evolução rápida do parto fez com que o nascimento acontecesse antes da chegada ao hospital.
Foi já na A4, nas imediações da zona do Azibo, que a equipa de emergência realizou o parto, garantindo toda a assistência necessária à mãe e ao recém-nascido. A intervenção decorreu com sucesso, sem registo de complicações.
Concluído o parto, mãe e bebé seguiram para o Hospital de Bragança, onde ficaram sob observação e aos cuidados da equipa médica.
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