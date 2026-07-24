Idoso detido por oferecer dinheiro a criança em troca de favores sexuais

Um idoso, com 73 anos, foi detido, em Vila Flor, por estar fortemente indiciado pela prática de abuso sexual de crianças, na forma tentada. O crime foi cometido contra uma menor de 13 anos.

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Segundo a Polícia Judiciária, os factos ocorreram durante o passado mês de abril, iniciando-se quando a vítima, após regressar da escola, se encontrava a conviver com um colega, na via pública. “No momento em que se preparava para regressar a casa, já sozinha, a menor terá sido abordada pelo suspeito, que, aproveitando-se da sua especial vulnerabilidade, ofereceu-lhe uma quantia monetária, com o propósito de obter favores de natureza sexual, ao mesmo tempo que praticou atos preparatórios à consumação dos factos”. Assustada, a menor acabou por fugir e contar o sucedido aos pais, que denunciaram o caso à GNR, sendo a PJ acionada no imediato.

As diligências desenvolvidas, no âmbito da investigação, permitiram recolher elementos probatórios que indiciam, “com elevado grau de consistência”, a autoria dos factos por parte do suspeito.

A investigação permitiu, ainda, apurar que estes factos tiveram significativo impacto emocional na vítima, provocando-lhe “alterações relevantes” nas suas rotinas e no seu sentimento de segurança.

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O detido foi presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a Termo de Identidade e Residência, afastamento do local de residência da vítima e proibição de contactos com esta.