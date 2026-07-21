Bragança vai ter uma academia internacional destinada a preparar jovens futebolistas

A Bragança International Academy vai receber atletas entre os 16 e os 22 anos e pretende posicionar-se como um centro de alto rendimento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O responsável pelo projeto, Eduardo Gonçalves, explicou que o objetivo passa por proporcionar uma preparação especializada, aproximando os atletas da realidade do futebol profissional.

Segundo Eduardo Gonçalves, a academia distingue-se pela abordagem individualizada, adaptando o trabalho às necessidades específicas de cada jogador. "Mais do que uma academia, consideramos que somos um centro de alto rendimento para jogadores jovens que queiram ter oportunidades reais no mundo do futebol. Cada atleta necessita de um acompanhamento específico, porque todos são diferentes e precisam de instrumentos distintos para alcançar o seu desenvolvimento."

O responsável destacou ainda que o projeto pretende preparar os atletas para integrarem rapidamente um contexto profissional, tendo como primeira etapa o Grupo Desportivo de Bragança, mas também através de parcerias estabelecidas com clubes em Portugal, Espanha e Alemanha.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Eduardo Gonçalves revelou que a preparação da iniciativa demorou mais de um ano, sublinhando que a escolha de Bragança foi intencional. "Poderia levar este projeto para outras cidades e outros clubes, mas a minha preferência foi fazê-lo na minha cidade e no meu clube. Vai ajudar o clube, dinamizar a cidade em termos socioculturais e económicos. Como filho da terra, isso é muito importante."

Para além da vertente desportiva, o projeto aposta igualmente na formação pessoal e académica dos atletas. "Acredito que um melhor ser humano será também um melhor jogador. A formação académica é essencial para o crescimento destes jovens."

A academia conta com uma cooperação estreita com o Grupo Desportivo de Bragança, com o qual já formalizou um protocolo recentemente, e estabeleceu ainda parcerias com a Associação de Futebol de Bragança, a Câmara Municipal de Bragança e o Instituto Politécnico de Bragança, para permitir que os atletas internacionais possam conciliar a carreira desportiva com os estudos.

Eduardo Gonçalves considera que este era um projeto em falta na região e acredita que vai contribuir para a internacionalização da cidade. "Vamos trazer para Bragança atletas norte-americanos, checos, eslovacos, entre outras nacionalidades, ajudando a internacionalizar ainda mais a cidade.”

O recrutamento será realizado através de uma rede de observadores espalhada pelos Estados Unidos, Canadá, Brasil, República Checa e Eslováquia. Depois da avaliação técnica, seguem-se reuniões com os atletas e respetivas famílias antes da decisão final e do processo de obtenção de vistos.

A sede da Bragança International Academy ficará instalada no Brigantia EcoPark, enquanto os treinos vão decorrer em diferentes infraestruturas disponibilizadas pela Câmara Municipal, incluindo o Campo do IPB e vários ginásios parceiros.

O plano de trabalho prevê sessões diárias intensivas. Durante a manhã, os atletas realizarão treino individualizado em campo e ginásio, enquanto à tarde o foco estará no trabalho tático e coletivo, tendo em vista a competição ao fim de semana.

Os jogadores vão representar o Bragança B e disputar as competições organizadas pela Associação de Futebol de Bragança, para que cada um tenha a oportunidade de demonstrar o seu potencial, perante empresários e agentes desportivos que vão acompanhar regularmente os jogos.