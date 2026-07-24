Balcão do Banco de Portugal vai chegar a Bragança

Bragança vai passar a contar com um balcão de atendimento do Banco de Portugal, que ficará instalado no Mercado Municipal, ao abrigo de um protocolo aprovado pela Câmara Municipal, na reunião de câmara desta tarde.

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A presidente do município, Isabel Ferreira, adiantou que a assinatura do protocolo com o Banco de Portugal está marcada para o próximo dia 21 de agosto, numa cerimónia que contará com a presença do governador da instituição.

Numa primeira fase, o serviço funcionará em regime de projeto-piloto. “Vamos ter instalações do Banco de Portugal, numa primeira fase, num projeto-piloto de seis meses, para avaliarmos depois o potencial de crescimento desta instituição em Bragança”, esclareceu Isabel Ferreira.

O balcão ficará localizado no Mercado Municipal, integrando a estratégia de revitalização daquele equipamento municipal.

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O atendimento ao público será assegurado, para já, todas as sextas-feiras, dia escolhido por coincidir com a feira semanal e por concentrar um maior número de visitantes provenientes das freguesias rurais. “Consideramos que é o melhor dia, até porque é dia de feira, as pessoas das freguesias rurais também vêm mais à cidade”, assinalou ainda a presidente.

Segundo Isabel Ferreira, a frequência do atendimento poderá ser reforçada caso a procura assim o justifique. “Vamos avaliando se há necessidade de aumentar”, disse ainda.

O novo balcão prestará apoio aos cidadãos dos distritos de Bragança e Vila Real, reforçando a proximidade dos serviços do Banco de Portugal à população do Nordeste Transmontano.

A autarca adiantou ainda que o município e o Banco de Portugal irão promover uma campanha de divulgação para dar a conhecer os serviços que estarão disponíveis no novo espaço de atendimento.