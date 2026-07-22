Assine já!

Miranda do Douro

 Sociedade

Alegado ataque de lobos mata cerca de 50 ovelhas

Foi o maior caso registado na região nos últimos anos

Foto de Perfil de Rita Teixeira

Rita Teixeira

Rita Teixeira
Adicione como fonte preferencial no Google Adicione como fonte preferencial no Google

22 jul. 2026, 17:52

Um alegado ataque de lobos matou 46 ovelhas durante a madrugada da última segunda-feira, numa propriedade da aldeia de Duas Igrejas, em Miranda do Douro. Este é o maior caso registado na região nos últimos anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — CM Torre de Moncorvo

O criador José Carvalho descreve que encontrou um cenário de horror. “Tinha 62 ovelhas na propriedade e quando lá cheguei estavam, praticamente, todas mortas. Ficaram seis. As outras estão já enterradas. A maioria já estavam mortas, quando cheguei, e as restantes estavam a morrer. Algumas tinham as goelas cortadas. Havia cinco ou seis que já só tinham mesmo a pele e ossos. Numa área de dois hectares, estavam todas por ali espalhadas”.

Os prejuízos são muito avultados. “São 46 animais mortos, dá para imaginar o prejuízo. Só em peso, para carne, valiam mais de 150 euros. São 10 ou 11 mil euros, fora o resto dos custos”.

O caso foi comunicado ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que irá verificar se efetivamente se trata de uma ataque de lobos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — Regiads

José Carvalho irá aguardar também por uma eventual indemnização, mas que já sabe, à partida, que não irá cobrir os custos.

Bombeira estagiária agredida em Mirandela

Mirandela

 Sociedade

Bombeira estagiária agredida em Mirandela

Uma bombeira estagiária de 27 anos foi agredida, esta madrugada, nas imediações do quartel dos bombeiros de Mirandela. O comandante da corporação adiantou que a jovem “estava a cumprir serviço de piquete” quando, por motivos desconhecidos, um homem a terá empurrado. Ainda segundo Luís Soares, a bombeira estagiária, “sofreu um traumatismo craniano e teve de […]

Mirandela

 Sociedade

Trabalhadores do Matadouro do Cachão anunciam greve por atrasos salariais

Os trabalhadores do Matadouro Industrial do Cachão anunciaram que vão estar em greve nos dias 27 e 28 de julho, em protesto pelo “não pagamento do subsídio de férias e pela total ausência de informação sobre o estado do processo de insolvência”, revelaram.

Região

 Sociedade

Plataforma Nordeste Vivo denuncia falta de transparência no PSZAER e admite protestos nacionais

A Plataforma Nordeste Vivo acusa o Governo de falta de transparência no processo de consulta pública do Plano Setorial das Zonas de Aceleração para Energias Renováveis, alegando que as populações não tiveram acesso à informação necessária para conhecer as áreas concretamente abrangidas pelos projetos previstos para o Nordeste Transmontano. O representante da plataforma afirmou que […]

Região

 Sociedade

Antigo bombeiro de Alfândega da Fé acusado de ter ateado 18 incêndios florestais voltou a ser absolvido

O antigo bombeiro de Alfândega da Fé acusado de ter ateado 18 incêndios florestais naquele concelho, em 2019, voltou a ser absolvido.Segundo a agência Lusa, o Tribunal de Bragança entendeu que a geolocalização do telemóvel não prova que o arguido tenha estado no local exato onde começaram os fogos.O ex-bombeiro, agora com 46 anos, já […]

As mais lidas

Bragança

 Sociedade

Morreu o motociclista que ficou ferido com gravidade após despiste

O motociclista espanhol, com cerca de 70 anos, ficou gravemente ferido na sequência de um despiste, que ocorreu, esta manhã, na Estrada Nacional 103, à saída de Bragança. Vítima não resistiu aos ferimentos.

Tio João

Maria Leonor de 12 anos A voz de ouro que faz sonhar Bragança

Há pessoas que nascem com um dom. Depois há aquelas que, além do dom, conseguem tocar o coração de quem as ouve.

Mirandela

 Sociedade

Jovem detido em Mirandela por abusar de criança

Um jovem, de 17 anos, foi detido, fora de flagrante delito, por estar fortemente indiciado da autoria de “vários crimes de abuso sexual de crianças”.

Bragança

 Sociedade

Motociclista espanhol fica gravemente ferido após despiste

Um motociclista espanhol, com cerca de 70 anos, ficou gravemente ferido na sequência de um despiste na Estrada Nacional 103, no sentido Bragança - Rabal.

Mirandela

 Ambiente

Denúncia levanta dúvidas sobre qualidade da água na Praia Fluvial de Mirandela

A presença de manchas com aspeto “oleoso, espuma e partículas à superfície da água” no rio Tua, na Praia Fluvial Arquiteto Albino Mendo, em Mirandela, está a gerar preocupação entre os utilizadores daquele espaço balnear.