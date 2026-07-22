Alegado ataque de lobos mata cerca de 50 ovelhas
Foi o maior caso registado na região nos últimos anos
Um alegado ataque de lobos matou 46 ovelhas durante a madrugada da última segunda-feira, numa propriedade da aldeia de Duas Igrejas, em Miranda do Douro. Este é o maior caso registado na região nos últimos anos.
O criador José Carvalho descreve que encontrou um cenário de horror. “Tinha 62 ovelhas na propriedade e quando lá cheguei estavam, praticamente, todas mortas. Ficaram seis. As outras estão já enterradas. A maioria já estavam mortas, quando cheguei, e as restantes estavam a morrer. Algumas tinham as goelas cortadas. Havia cinco ou seis que já só tinham mesmo a pele e ossos. Numa área de dois hectares, estavam todas por ali espalhadas”.
Os prejuízos são muito avultados. “São 46 animais mortos, dá para imaginar o prejuízo. Só em peso, para carne, valiam mais de 150 euros. São 10 ou 11 mil euros, fora o resto dos custos”.
O caso foi comunicado ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que irá verificar se efetivamente se trata de uma ataque de lobos.
José Carvalho irá aguardar também por uma eventual indemnização, mas que já sabe, à partida, que não irá cobrir os custos.
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