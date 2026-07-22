Assine já!

Região

 Ambiente

UIVO protesta contra mina junto à fronteira e exige avaliação ambiental transfronteiriça

A associação portuguesa UIVO junta-se, amanhã, aos Ecologistas em Ação da Galiza, numa concentração contra a mina de volfrâmio n’A Gudiña, a apenas dois quilómetros da fronteira portuguesa.

Foto de Perfil de Carina Alves

Carina Alves

Carina Alves
Adicione como fonte preferencial no Google Adicione como fonte preferencial no Google

22 jul. 2026, 08:48

Segundo António Sá, da UIVO, a iniciativa pretende denunciar o avanço do projeto sem que tenha sido realizada a obrigatória avaliação de impacto ambiental transfronteiriço.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — CM Torre de Moncorvo

“Os Ecologistas em Ação, eles também estão obviamente, tanto como nós, preocupados com a mina de San Juan, que está prestes a entrar em funcionamento sem os requisitos necessários, nomeadamente um estudo de impacto ambiental transfronteiriço, e resolveram convidar-nos também a estar presentes nesta concentração, que vai ter uma paragem n’A Gudiña, precisamente.”

A principal preocupação da associação prende-se com os impactos ambientais que a exploração poderá ter em território português, sobretudo ao nível dos recursos hídricos.

“As preocupações são as mesmas que temos vindo a repetir uma e outra vez desde 2024, nomeadamente a proximidade em relação à fronteira. Estamos a falar de uma mina que está apenas a dois quilómetros da nossa fronteira. Estamos a falar de uma mina que vai seguramente contaminar um dos rios mais importantes que atravessa a região, que é o Rio Rabaçal. Portanto, é um rio extremamente importante do ponto de vista ecológico, do ponto de vista de abastecimento de água às populações de Vinhais também, a várias aldeias do concelho de Vinhais. E portanto, com a entrada em funcionamento de uma mina a céu aberto, neste caso de volfrâmio, vai gerar um impacto enorme naquela região.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — Regiads

A UIVO denuncia ainda aquilo que considera serem irregularidades no processo de licenciamento da exploração mineira.

“A entrada em funcionamento desta mina estaria sujeita a requisitos fundamentais. Um deles é um estudo de impacto ambiental transfronteiriço, que aliás, como já havia sido sentenciado por um tribunal em Santiago de Compostela. Portanto, não poderia entrar em funcionamento esta mina, nem ser prolongado o seu prazo de concessão, sem haver um estudo de impacto ambiental transfronteiriço. E portanto, os promotores da mina estão a ignorar completamente essa decisão do tribunal.”

Durante a concentração, a associação portuguesa vai entregar uma carta ao presidente da Câmara d’A Gudiña, apelando ao cumprimento da legislação ambiental. António Sá deixa ainda críticas às autoridades portuguesas.

“A APA já sabe disto há muito tempo, o Ministério do Ambiente sabe disto há muito tempo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros também já foi alertado, porque isto também, a solução deste problema põe-se também no plano diplomático, portanto a Embaixada de Portugal tem, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros obviamente, tem que entrar em campo de forma muito decisiva para resolver esta matéria e não o tem feito com a determinação que os cidadãos esperam. É um pouco lamentável que tenha que ser a sociedade civil a mobilizar-se.”

A concentração está marcada para as oito e meia da manhã, junto à igreja de São Martinho, n’A Gudiña.

As mais lidas

Bragança

 Sociedade

Morreu o motociclista que ficou ferido com gravidade após despiste

O motociclista espanhol, com cerca de 70 anos, ficou gravemente ferido na sequência de um despiste, que ocorreu, esta manhã, na Estrada Nacional 103, à saída de Bragança. Vítima não resistiu aos ferimentos.

Tio João

Maria Leonor de 12 anos A voz de ouro que faz sonhar Bragança

Há pessoas que nascem com um dom. Depois há aquelas que, além do dom, conseguem tocar o coração de quem as ouve.

Mirandela

 Sociedade

Jovem detido em Mirandela por abusar de criança

Um jovem, de 17 anos, foi detido, fora de flagrante delito, por estar fortemente indiciado da autoria de “vários crimes de abuso sexual de crianças”.

Bragança

 Sociedade

Motociclista espanhol fica gravemente ferido após despiste

Um motociclista espanhol, com cerca de 70 anos, ficou gravemente ferido na sequência de um despiste na Estrada Nacional 103, no sentido Bragança - Rabal.

Mirandela

 Ambiente

Denúncia levanta dúvidas sobre qualidade da água na Praia Fluvial de Mirandela

A presença de manchas com aspeto “oleoso, espuma e partículas à superfície da água” no rio Tua, na Praia Fluvial Arquiteto Albino Mendo, em Mirandela, está a gerar preocupação entre os utilizadores daquele espaço balnear.