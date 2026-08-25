Reitor da UPB com esperança que vagas sejam preenchidas nas próximas fases

O reitor da Universidade Politécnica de Bragança, Orlando Rodrigues, diz que os números dos estudantes colocados na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior para o ano letivo 2026-2027, na instituição brigantina, não preocupam.

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Recorde-se que foram colocados 802 alunos, mas há 14 cursos sem nenhum candidato . "Não preocupam, porque houve um crescimento relativamente ao ano passado, houve vários cursos, alguns dos quais não tinha acontecido o ano passado, mas que ficaram logo completos nesta fase", disse Orlando Rodrigues.

A UPB abriu quase duas mil vagas. Sobre as restantes que faltam preencher, Orlando Rodrigues não tem dúvidas de que essas "destinam-se a ser ocupadas pelos diversos regimes de ingresso no ensino superior", ainda na segunda e terceira fase. "Este ano a segunda fase vai trazer também bastantes alunos, é a nossa convicção. Mas depois temos a via dos estudantes, a via para os estudantes oriundos das vias profissionalizantes, os alunos provenientes de cursos técnicos pós-profissionais, os internacionais e outros regimes com menos pressão", apontou.

Mas Orlando Rodrigues não poupou críticas às políticas de coesão e de distribuição equitativa das vagas pelo território. "Estamos a assistir a uma política de coesão inversa. Os incentivos que existiam para atrair estudantes para as regiões do interior foram reduzidos, enquanto os alunos que escolhem os grandes centros do litoral passam a beneficiar de bolsas mais elevadas. Isto prejudica duplamente os estudantes e as instituições do interior", afirmou.

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Reforçou ainda que "ao mesmo tempo, o aumento de vagas nas instituições de Lisboa e do Porto reforça a atração dos estudantes para esses centros, dificultando a captação de alunos pelas instituições do interior. É uma situação preocupante, porque não existe atualmente uma verdadeira política de diferenciação positiva para estas instituições, apesar do seu papel fundamental na coesão e no desenvolvimento regional", rematou.

Recorde-se que, em 2025, esta instituição colocou 762 novos estudantes, menos 237 face à mesma fase do ano 2024, o que se traduziu numa diminuição de 23,7%. Mas este ano registou um aumento, conforme indicam os números.