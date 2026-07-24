MoviCantaBebé celebra 10 anos a promover o desenvolvimento infantil através da música
O projeto MoviCantaBebé assinalou uma década de atividade com um conjunto de iniciativas dedicadas ao desenvolvimento infantil e ao fortalecimento dos laços entre bebés e famílias, através da música, do movimento e da estimulação precoce. As comemorações decorreram no Museu do Abade de Baçal, em Bragança, com um programa gratuito pensado para acompanhar as diferentes etapas do desenvolvimento nos primeiros anos de vida.
Ao longo dos últimos 10 anos, o projeto tem vindo a afirmar-se como uma referência na promoção do desenvolvimento global da criança, proporcionando experiências que estimulam as competências motoras, sensoriais, cognitivas, emocionais e sociais, sempre com a participação ativa dos pais e cuidadores.
Ana Fernandes, uma das fundadoras do projeto,explicou que o principal objetivo do MoviCantaBebé passa por proporcionar momentos de qualidade em família, utilizando a música como ferramenta de aprendizagem e desenvolvimento.
"O desenvolvimento infantil é o nosso foco e utilizamos a música como meio facilitador da aprendizagem. Desenvolvemos sessões cantadas onde aplicamos atividades de estimulação sensorial e de desenvolvimento cognitivo e psicomotor, para que as crianças tenham um crescimento mais saudável e consciente e, no futuro, sejam crianças e adultos mais felizes", afirmou.
A responsável revelou que, apesar da incerteza inicial quanto à adesão, a resposta do público superou as expetativas desde o arranque do projeto, em 2016.
"Confesso que inicialmente estávamos um pouco reticentes quanto à adesão, mas desde o início temos tido sempre as sessões esgotadas e muita procura. O resultado tem sido ótimo e as oportunidades também têm surgido não só em Bragança, mas noutros locais", destacou.
Segundo Ana Fernandes, a ideia nasceu da identificação de uma lacuna na oferta de atividades dirigidas a bebés entre os zero e os três anos. Em conjunto com Joana Soares e Eva Amaro, ambas professoras de música, decidiram criar um projeto que unisse a música à psicomotricidade.
"Notávamos, através do feedback dos pais, que não havia atividades para esta faixa etária. A Joana teve esta ideia, apresentámos o projeto ao Conservatório de Bragança, foi bem recebido e, um mês depois, estávamos a começar. Até hoje", recordou.
A música continua a ser o elemento diferenciador das sessões. "É o nosso ponto-chave e permite captar mais facilmente a atenção dos mais pequenos. Através da música e do brincar conseguimos promover a estimulação sensorial, o desenvolvimento infantil e a socialização, proporcionando sobretudo um bom momento em família", acrescentou.
As celebrações do 10.º aniversário incluíram diversas atividades gratuitas adaptadas às diferentes idades. Joana Soares explicou que a programação arrancou com massagens de relaxamento para bebés dos zero aos seis meses, seguindo-se sessões de yoga para crianças entre os seis e os 12 meses, além de momentos de relaxamento e, durante a tarde, percursos sensoriais e psicomotores.
"Com este projeto queremos abrir também as mentes das famílias em Bragança. Para além da música e do movimento, outras áreas podem ser exploradas desde uma tenra idade, como o yoga, o relaxamento e as massagens infantis. Isso é muito importante e queremos ajudar nesse caminho", afirmou.
A fundadora reconhece que algumas destas atividades ainda enfrentam alguma resistência, mas acredita que essa realidade está a mudar. "Há ainda pouca abertura para algumas destas práticas, mas é um caminho que vai ser favorável", referiu.
Fazendo um balanço da última década, Joana Soares considera que o percurso tem sido positivo, apesar das dificuldades impostas pela pandemia. "Há 10 anos tudo era um bocadinho diferente, mas fomos crescendo devagarinho. Tivemos sempre adesão e o feedback foi positivo. O período da covid-19 foi o momento mais difícil, mas conseguimos adaptar-nos e manter as sessões dentro das regras de segurança", sublinhou.
Os interessados em participar nas sessões do MoviCantaBebé podem efetuar a inscrição através das páginas do projeto nas redes sociais, onde está disponível toda a informação sobre as atividades.
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