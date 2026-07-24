MoviCantaBebé celebra 10 anos a promover o desenvolvimento infantil através da música

Ao longo dos últimos 10 anos, o projeto tem vindo a afirmar-se como uma referência na promoção do desenvolvimento global da criança, proporcionando experiências que estimulam as competências motoras, sensoriais, cognitivas, emocionais e sociais, sempre com a participação ativa dos pais e cuidadores.

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Ana Fernandes, uma das fundadoras do projeto,explicou que o principal objetivo do MoviCantaBebé passa por proporcionar momentos de qualidade em família, utilizando a música como ferramenta de aprendizagem e desenvolvimento.

"O desenvolvimento infantil é o nosso foco e utilizamos a música como meio facilitador da aprendizagem. Desenvolvemos sessões cantadas onde aplicamos atividades de estimulação sensorial e de desenvolvimento cognitivo e psicomotor, para que as crianças tenham um crescimento mais saudável e consciente e, no futuro, sejam crianças e adultos mais felizes", afirmou.

A responsável revelou que, apesar da incerteza inicial quanto à adesão, a resposta do público superou as expetativas desde o arranque do projeto, em 2016.

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"Confesso que inicialmente estávamos um pouco reticentes quanto à adesão, mas desde o início temos tido sempre as sessões esgotadas e muita procura. O resultado tem sido ótimo e as oportunidades também têm surgido não só em Bragança, mas noutros locais", destacou.

Segundo Ana Fernandes, a ideia nasceu da identificação de uma lacuna na oferta de atividades dirigidas a bebés entre os zero e os três anos. Em conjunto com Joana Soares e Eva Amaro, ambas professoras de música, decidiram criar um projeto que unisse a música à psicomotricidade.

"Notávamos, através do feedback dos pais, que não havia atividades para esta faixa etária. A Joana teve esta ideia, apresentámos o projeto ao Conservatório de Bragança, foi bem recebido e, um mês depois, estávamos a começar. Até hoje", recordou.

A música continua a ser o elemento diferenciador das sessões. "É o nosso ponto-chave e permite captar mais facilmente a atenção dos mais pequenos. Através da música e do brincar conseguimos promover a estimulação sensorial, o desenvolvimento infantil e a socialização, proporcionando sobretudo um bom momento em família", acrescentou.

As celebrações do 10.º aniversário incluíram diversas atividades gratuitas adaptadas às diferentes idades. Joana Soares explicou que a programação arrancou com massagens de relaxamento para bebés dos zero aos seis meses, seguindo-se sessões de yoga para crianças entre os seis e os 12 meses, além de momentos de relaxamento e, durante a tarde, percursos sensoriais e psicomotores.

"Com este projeto queremos abrir também as mentes das famílias em Bragança. Para além da música e do movimento, outras áreas podem ser exploradas desde uma tenra idade, como o yoga, o relaxamento e as massagens infantis. Isso é muito importante e queremos ajudar nesse caminho", afirmou.

A fundadora reconhece que algumas destas atividades ainda enfrentam alguma resistência, mas acredita que essa realidade está a mudar. "Há ainda pouca abertura para algumas destas práticas, mas é um caminho que vai ser favorável", referiu.

Fazendo um balanço da última década, Joana Soares considera que o percurso tem sido positivo, apesar das dificuldades impostas pela pandemia. "Há 10 anos tudo era um bocadinho diferente, mas fomos crescendo devagarinho. Tivemos sempre adesão e o feedback foi positivo. O período da covid-19 foi o momento mais difícil, mas conseguimos adaptar-nos e manter as sessões dentro das regras de segurança", sublinhou.

Os interessados em participar nas sessões do MoviCantaBebé podem efetuar a inscrição através das páginas do projeto nas redes sociais, onde está disponível toda a informação sobre as atividades.