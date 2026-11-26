O presidente da Câmara de Mirandela admite que a cidade também está na corrida a uma das seis grandes áreas empresariais anunciadas pelo Governo.

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Vítor Correia destaca a localização, à semelhança da proposta de Macedo de Cavaleiros.

“Em termos de Norte Interior, Mirandela é o centro de Trás-os-Montes. A sua localização obriga-nos a fazer esse trabalho. Vamos tentar perceber dentro da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes como é que o podemos fazer. Se eventualmente não conseguirmos dentro da CIM-TTM, poderemos ter aqui outros planos e alargarmos o nosso espetro de intervenção a outras comunidades intermunicipais que são nossas vizinhas”, revelou o presidente da Câmara de Mirandela.

Recorde-se que o município de Macedo de Cavaleiros já apresentou uma proposta à comunicação social.

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Bragança também tinha manifestado interesse, anteriormente. A autarca Isabel Ferreira explica que só irá apresentar uma proposta quando existir a abertura de alguma candidatura concreta.

“É preciso que se note que não há nenhuma candidatura aberta. Aquilo que houve foi uma divulgação por parte do Governo, em particular do ministro da Economia e Coesão Territorial, que divulgou essa iniciativa a quando do Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR). É uma das iniciativas que está nesse plano e desde a primeira hora eu reivindiquei uma dessas áreas para Bragança e naturalmente que nos posicionamos, temos proposta e será apresentada quando abrirem as candidaturas”, partilhou.

O Governo anunciou a 10 de julho que pretende financiar a criação de seis grandes áreas empresariais, das quais duas serão no Norte do país.