Macedo de Cavaleiros quer acolher uma das grandes áreas empresariais apresentadas pelo Governo

A Câmara de Macedo de Cavaleiros apresentou ontem publicamente a proposta do município para acolher uma das seis grandes áreas de acolhimento empresarial que o Governo pretende criar em Portugal, no âmbito do Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros apontou a localização “estratégica” da cidade como o principal fator diferenciador, em relação aos outros concelhos do distrito, para acolher a grande área empresarial prevista para o Interior Norte, nomeadamente os acessos rodoviários, Autoestrada Transmontana (A4), Itinerário Principal 2 (IP2) e Itinerário Complementar 5 (IC5).

“Macedo Cavaleiros não só pela centralidade, pela localização, mas também pelos recursos que a zona industrial já tem. Pelo estudo que nós estamos a fazer e que verificamos mesmo depois da aprovação do PDM da expansão que poderá ter, em termos de dimensão conseguimos atingir aqui 472 hectares acima do mínimo previsto pelo Governo”, explicou o autarca.

Segundo Sérgio Borges, o projeto já foi apresentado na reunião do Conselho Intermunicipal da CIM Terras de Trás-os-Montes, a 10 de novembro, onde a maioria dos autarcas presentes concordou com esta proposta.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Estamos confiantes e há uma ambição. Uma das coisas que ficou acordada foi fazermos passar a informação ao Governo que realmente estas seis grandes áreas se calhar faziam mais sentido serem as seis no interior, porque realmente no litoral, todas as zonas industriais já não são zonas industriais, são já áreas por si só, áreas empresariais, e já não justificariam tanto esse investimento nessa localização, porque nós precisamos realmente”, disse.

O autarca de Macedo de Cavaleiros destacou as mais-valias se esta proposta avançar. “Se for aprovada vai ser uma grande alavanca, não só para o município de Macedo de Cavaleiros, mas para todos os municípios da CIM-TTM”, afirmou, realçando que a região vai ganhar no “alojamento, com recursos humanos e a Universidade de Bragança também será uma mais-valia que contarmos com esse conhecimento. Por isso acho que lucram todos”, destacou.

Esta área empresarial pretende “atrair projetos âncora e criar uma cadeia de fornecedores regional”. A aposta passa pelos setores da indústria e componentes, energia e cleantech, logística e distribuição, agroindústria, digital e automação e economia circular.

O plano anunciado pelo Governo prevê a criação de duas grandes áreas empresariais na região Norte, uma no litoral e outra no interior.

O autarca revelou também que “há uma lista de espera de pelo menos 20 empresas da região para adquirir lotes na zona industrial” de Macedo de Cavaleiros. Quanto à proposta apresentada, o objetivo é atrair multinacionais. A vice-presidente da Câmara, Clementina Gemelgo realçou também que o município tem um pacote fiscal que “é bastante competitivo”, nomeadamente a taxa mínima do IMI e a isenção da derrama aos empresários, “o que também pode ser um incentivo à instalação das empresas”, concluiu.

Recorde-se que também o município de Bragança está na corrida a uma das seis grandes áreas empresariais.