Melhoria das ligações rodoviárias continua a ser prioridade para Zamora
O presidente da Diputación Provincial de Zamora continua a defender a necessidade de melhorar as ligações rodoviárias entre Portugal e Espanha, considerando que a falta de infraestruturas continua a ser um dos principais entraves ao desenvolvimento económico e à cooperação transfronteiriça.
Javier Faúndez Domínguez apontou o atraso da N-122, que liga Bragança e Zamora, como um dos exemplos mais evidentes dessa realidade. O responsável lamentou que os cerca de 82 quilómetros entre a fronteira portuguesa e Zamora continuem a ser o único troço sem via rápida. “Não é lógico que do Porto até Helsínquia o único troço sem autoestrada sejam os 82 quilómetros entre a fronteira com Portugal e Zamora. Ninguém entende isso”, afirmou.
O presidente criticou ainda os sucessivos atrasos na obra, recordando que o próprio Governo espanhol já admitiu um novo prolongamento dos prazos de execução, situação que poderá também aumentar significativamente o custo da intervenção.
Além da N-122, destacou a importância da estrada entre Puebla de Sanabria e Rihonor, incluída no Plano Socioeconómico de La Raya. Javier Faúndez Domínguez explicou7 que duas das quatro estradas previstas nesse programa já foram adjudicadas e que a ligação a Rihonor deverá ser a próxima a avançar. Contudo, advertiu que a intervenção em território espanhol, por si só, não resolverá o problema. “Se construirmos a estrada até Rihonor e depois não facilitarmos a ligação a Bragança, de pouco servirá”, alertou.
Assim, conforme clarificou, será indispensável um entendimento entre os governos de Espanha e Portugal, para garantir a continuidade da ligação do lado português, permitindo não apenas a circulação de veículos ligeiros, mas também de transporte pesado.
Questionado sobre a perda de cerca de 29 milhões de euros de financiamento do PRR para a requalificação da ligação rodoviária entre Bragança e Puebla de Sanabria, reconheceu que se trata de uma notícia negativa, mas não é o fim de nada. “Perder financiamento nunca é bom, mas haverá outras oportunidades e outros mecanismos para melhorar esta via de comunicação”, afirmou, reforçando que a melhoria das acessibilidades é “essencial” para “potenciar o turismo, o comércio e a atividade empresarial” entre os dois lados da fronteira.
CIM das Terras de Trás-os-Montes prepara estudo para identificar prioridades na rede rodoviária
A Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes vai avançar com um estudo de diagnóstico à rede rodoviária municipal dos nove concelhos que a integram. A intenção foi revelada pelo presidente da CIM, Pedro Lima, que considera a melhoria das ligações rodoviárias uma condição “essencial” para “reforçar a coesão territorial” e “combater o isolamento” de algumas […]
VI Bienal Jorge Lima Barreto quer atrair novos públicos a Vinhais
O Centro Cultural de Vinhais recebe, nos dias 26 e 27 de junho, a VI Bienal Jorge Lima Barreto, uma iniciativa que homenageia o legado do músico, ensaísta e pensador vinhaense. Este ano, a organização aposta na diversificação da programação e no envolvimento da comunidade local, com o objetivo de atrair novos públicos e afirmar […]
Infraestruturas e cooperação transfronteiriça em destaque no Fórum Económico Zamora – Trás-os-Montes
Bragança recebeu, ontem, o Fórum Económico Zamora- Trás-os Montes. A iniciativa organizada pela Fundação Rei Afonso Henriques em parceria com a Associação Empresarial do Distrito de Bragança – NERBA, juntou várias entidades socio-económicas de Portugal e Espanha. O objetivo, segundo a presidente da NERBA, Ana Carvalho, passa por juntar empresários para que exista cooperação transfronteiriça entre […]
Rio de Onor abre portas para mais uma edição do Festival D’Onor
Além do cartaz do festival foram apresentados os novos órgão sociais da Montes de Festa, que se mantêm os mesmos. Na presidência segue Ruben Monteiro, acompanhado de Miguel Tabuada. Na mesa de Assembleia Geral o presidente +e Ivo Mendes e no concelho fiscal mantêm-se Pedro Morais.
As mais lidas
Denúncia levanta dúvidas sobre qualidade da água na Praia Fluvial de Mirandela
A presença de manchas com aspeto “oleoso, espuma e partículas à superfície da água” no rio Tua, na Praia Fluvial Arquiteto Albino Mendo, em Mirandela, está a gerar preocupação entre os utilizadores daquele espaço balnear.