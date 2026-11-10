Mau tempo: “Todos os avisos aplicam-se à nossa região”

O comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, alerta que na região a situação “não será tão gravosa” mas vão sentir-se “as condições adversas”.

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A passagem de uma nova depressão, Charles, a par da depressão Bruna, levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a colocar oito distritos sob aviso vermelho. Os distritos transmontanos, Bragança e Vila Real, vão ficar sob aviso laranja a partir das 9 horas de quarta-feira, com o aviso a vigorar até às 21 horas, devido a precipitação persistente, por vezes forte.

O comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, sublinha que “tudo que consta dos avisos nacionais, aplica-se também à nossa região”.

Aconselha ainda que devem ser “restringidas as saídas, fazer só as estritamente necessárias, evitar atividades em zonas arborizadas para não sofrer o risco de queda de árvores. No fundo, evitar circular na via pública durante o dia da manhã”, partilhou.

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Há 101 municípios em risco de inundação. No distrito de Bragança destaca-se o município de Mirandela, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães e Vila Flor. “A previsão para estes concelhos é de 4 milímetros por hora durante 5 horas ou mais consecutivas. Portanto, não é uma situação muito gravosa, é uma situação de chuva moderada, que aliada com o vento pode trazer aqui alguns constrangimentos”, explica o comandante.

João Noel Afonso frisa que na região transmontana “o pico irá ocorrer ao fim da tarde até às 21 horas”.

Recorde-se que no âmbito da declaração da situação de alerta, foram implementadas várias medidas de carácter excecional, como o encerramento de estabelecimentos de ensino e serviços públicos não essenciais.

Esta tarde, A Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes informou também que, por despacho do Presidente do Conselho Intermunicipal, foi determinada “a suspensão excecional do serviço público de transporte rodoviário de passageiros durante o dia 11 de novembro”.

O Governo declarou hoje a situação de alerta em todo o território do Continente para quarta-feira, depois de o IPMA prever a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, acompanhados de vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 km/h e, em caso de formação do fenómeno sting jet, ultrapassar os 150 km/h.