Governo declara situação de alerta em todo o território continental

O Governo declarou a situação de alerta em todo o território do Continente para quarta-feira, depois de o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prever a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, acompanhados de vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 km/h e, em caso de formação do fenómeno sting jet, ultrapassar os 150 km/h.

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A medida é justificada por se considerar que se trata de “um cenário meteorológico com potencial para provocar impactos muito significativos nas áreas afetadas, nomeadamente ao nível de inundações, quedas de árvores e infraestruturas e perturbações nas redes de energia e comunicações”, lê-se no comunicado enviado pelo Ministério da Administração Interna, esta manhã.

A passagem de uma nova depressão, Charles, a par da depressão Bruna, levou o IPMA a colocar oito distritos sob aviso vermelho. Os distritos transmontanos, Bragança e Vila Real, vão ficar sob aviso laranja a partir das 9 horas de quarta-feira, com o aviso a vigorar até às 21 horas, devido a precipitação persistente, por vezes forte.

No âmbito da declaração da situação de alerta, serão implementadas várias medidas de carácter excecional, como o encerramento de estabelecimentos de ensino e serviços públicos não essenciais.

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Serão suspendidos também eventos ao ar livre, independentemente da sua natureza, interdição temporária de circulação e permanência em parques, jardins, matas, florestas e outras áreas arborizadas, identificadas pelas autoridades competentes como apresentando risco elevado de queda de árvores ou de ramos.

A Proteção Civil acionou também o nível IV, o mais alto, o Estado de Prontidão Especial (EPN) do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS).