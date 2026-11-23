Legislação para apanha de cogumelos silvestres pode estar para breve
O Governo diz já ter uma proposta para preencher essa lacuna.
Portugal continua sem regras específicas para a apanha de cogumelos silvestres. O Governo diz já ter uma proposta para preencher essa lacuna. O anúncio foi feito sábado pelo ministro da Agricultura e Mar na segunda edição do festival Micológico em Sendim da Serra, no concelho de Alfândega da Fé.
“Nós já temos uma proposta para este objetivo, mas vamos procurar ver, em termos europeus, a legislação que também já existe noutros Estados-membros, nomeadamente em Espanha, para termos essa legislação”, afirmou José Manuel Fernandes.
O objetivo passa por criar condições para valorizar os cogumelos silvestres nacionais, facilitar a sua integração no circuito gastronómico e potenciar a produção. O ministro considera que este enquadramento é fundamental para reforçar a competitividade dos territórios e a valorização dos recursos florestais.
“Já devíamos ter, mas já estamos a trabalhar para que se tenha, porque isto significa valorização do território, competitividade do território e integração também na floresta”, acrescentou.
A falta de regras claras é igualmente sentida por quem trabalha diretamente no setor. O micólogo e produtor Rafael Dias, que comercializa cogumelos e possui uma empresa na área, em Alfândega da Fé, considerou que a ausência de legislação cria dificuldades ao nível da faturação e do transporte dos produtos.
“Portugal não tem leis para o cogumelo. Eu sei porque comercializo e tenho uma empresa, e passo por algumas dificuldades. Tenho de passar a faturação a toda a gente, porque uma transportadora não me aceita transportar um produto que não seja faturado”, explicou.
O produtor apontou ainda dificuldades na rastreabilidade das transações, considerando que quem lhe vende os cogumelos nem sempre dispõe de mecanismos legais claros para comprovar a venda.