Portugal continua sem regras específicas para a apanha de cogumelos silvestres. O Governo diz já ter uma proposta para preencher essa lacuna. O anúncio foi feito sábado pelo ministro da Agricultura e Mar na segunda edição do festival Micológico em Sendim da Serra, no concelho de Alfândega da Fé.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Nós já temos uma proposta para este objetivo, mas vamos procurar ver, em termos europeus, a legislação que também já existe noutros Estados-membros, nomeadamente em Espanha, para termos essa legislação”, afirmou José Manuel Fernandes.

O objetivo passa por criar condições para valorizar os cogumelos silvestres nacionais, facilitar a sua integração no circuito gastronómico e potenciar a produção. O ministro considera que este enquadramento é fundamental para reforçar a competitividade dos territórios e a valorização dos recursos florestais.

“Já devíamos ter, mas já estamos a trabalhar para que se tenha, porque isto significa valorização do território, competitividade do território e integração também na floresta”, acrescentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A falta de regras claras é igualmente sentida por quem trabalha diretamente no setor. O micólogo e produtor Rafael Dias, que comercializa cogumelos e possui uma empresa na área, em Alfândega da Fé, considerou que a ausência de legislação cria dificuldades ao nível da faturação e do transporte dos produtos.

“Portugal não tem leis para o cogumelo. Eu sei porque comercializo e tenho uma empresa, e passo por algumas dificuldades. Tenho de passar a faturação a toda a gente, porque uma transportadora não me aceita transportar um produto que não seja faturado”, explicou.

O produtor apontou ainda dificuldades na rastreabilidade das transações, considerando que quem lhe vende os cogumelos nem sempre dispõe de mecanismos legais claros para comprovar a venda.