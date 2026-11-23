Sendim da Serra, no concelho de Alfândega da Fé, recebeu este fim de semana a segunda edição do Festival Micológico, que juntou mais de 500 participantes ao longo de dois dias. Apesar de as condições meteorológicas não terem sido as mais favoráveis à apanha de cogumelos, o evento voltou a atrair visitantes de várias regiões do país, interessados em conhecer e explorar o mundo da micologia.

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A falta de chuva na altura adequada acabou por condicionar o desenvolvimento de algumas espécies, sobretudo daquelas mais procuradas pelos apreciadores de cogumelos silvestres. “As chuvas já vieram tarde e as condições não foram as mais propícias para os fungos se desenvolverem a tempo do passeio”, explicou Rafael Dias, micólogo e produtor de cogumelos. Ainda assim, os participantes conseguiram identificar e recolher diferentes espécies durante as atividades no terreno. “Encontrámos bastantes espécies. Só que aqueles mais icónicos, aqueles que as pessoas têm a tradição de apanhar, estão mais tardios, derivado às alterações climáticas”, referiu.

A segurança na apanha foi também uma das preocupações destacadas pelo especialista, que considerou fundamental sensibilizar os participantes para os cuidados a ter na identificação dos cogumelos. “A apanha com segurança é o mais fundamental”, alertou.

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Contudo, as condições encontradas no terreno não impediram a satisfação de quem participou pela primeira vez ou regressou ao festival. Judite Teixeira e Álvaro Rodrigues viajaram desde o Porto, motivados pela curiosidade e pelo interesse pela micologia. Judite, de raízes transmontanas, contou que já tem o hábito de apanhar cogumelos e que descobriu o evento através da internet.

Para Álvaro, a experiência foi uma estreia. “Foi uma novidade. Ouvir falar em cogumelos é uma coisa estranha para mim. Esta história dos cogumelos foi aliciante. A minha amiga convidou-nos e estou a gostar muito. É uma experiência espetacular”, afirmou.

No entanto, ambos reconheceram que a quantidade de cogumelos encontrada ficou aquém das expetativas. “Tivemos dificuldade em encontrar cogumelos. Um ou outro encontrou-se, mas aquilo que esperávamos não foi conseguido”, explicou Judite, acrescentando que a falta de sol também não ajudou. Ainda assim, o contacto com os habitantes locais permitiu-lhes conhecer melhor as espécies existentes e aprender sobre as suas características.

Também Nelson Pacheco, vindo de Monchique, participou pela segunda vez consecutiva. O interesse pela micologia nasceu ainda na infância, por influência do pai, que tinha o hábito de apanhar cogumelos. “Vim cá para aprender um pouco mais”, explicou.

Para Nelson a apanha de cogumelos é um passatempo sazonal, mas que alimenta uma curiosidade permanente. “Tenho sempre aquele bichinho. Gostava de ver cogumelos mais raros, tirar fotografias e guardar. É um gosto também”, contou.

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Dos Açores, mais concretamente da ilha de São Miguel, chegou André Alcântara, que descobriu o festival através do Facebook. Seguidor de páginas dedicadas aos cogumelos e a festivais, encontrou em Sendim da Serra a combinação de dois interesses. “Isto reúne duas coisas que eu gosto muito: festa e cogumelos”, afirmou.

Apesar de já ter participado noutras saídas micológicas, esta foi a primeira vez que integrou um festival desta dimensão. A experiência superou as expetativas. “Estou a adorar. Está lindíssimo, desde as pessoas, todo o evento, todas as atividades, a comida e o acolhimento. Foi incrível”, destacou.

Admitiu ainda que não foi fácil encontrar muitos exemplares comestíveis, mas valorizou a diversidade de espécies identificadas e os conhecimentos adquiridos durante a manhã. “Encontrámos várias espécies diferentes, cogumelos pequenos e aprendi muito”, disse.

Mais de 500 participantes e inscrições esgotadas

O balanço da segunda edição é positivo para a organização. Pedro Ricardo Carvalho, presidente da Junta de Freguesia de Sendim da Serra, revelou que o festival contou com mais de 500 participantes nos dois dias e que as inscrições esgotaram duas semanas antes do início do evento. “Esgotámos as inscrições já há 15 dias e até ao festival continuávamos a ter tentativas para marcar vaga», adiantou.

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Perante a procura, a organização pretende apostar sobretudo na melhoria das condições de acolhimento, uma vez que a capacidade para aumentar significativamente o número de participantes é limitada. “As perspetivas para o futuro são melhorar a qualidade para receber estes participantes todos. Não teremos muita capacidade para aumentar o número de participantes, mas podemos melhorar as condições, nomeadamente ao nível do aquecimento”, explicou, acrescentando que já estão a ser preparados os próximos passos para a edição de 2027.

Um dos elementos que a organização pretende preservar é o envolvimento da população local, que assume um papel central na realização do festival. “Temos sempre a comunidade envolvida em todo o processo. São eles que cozinham, são eles que servem, e é assim que funciona. É assim que gostamos que seja”, salientou.

Também o presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, Eduardo Tavares, considerou que o festival está a consolidar-se no panorama dos eventos dedicados à micologia em Trás-os-Montes. “Este festival está a criar raízes profundas e hoje já tem uma agenda própria, estando marcadamente integrado na micologia transmontana. Vai continuar a crescer”, afirmou.

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Falta de legislação preocupa setor

A valorização dos cogumelos silvestres foi também um dos temas em destaque, nomeadamente a ausência de um enquadramento legislativo específico em Portugal para a sua apanha e comercialização.

Questionado sobre a matéria, o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, que marcou presença no festival, no sábado, 21 de novembro, revelou que o Governo já dispõe de uma proposta e que está a analisar a legislação existente noutros Estados-membros, com particular atenção ao exemplo espanhol.

“Nós já temos uma proposta para este objetivo, mas vamos procurar ver, em termos europeus, a legislação que também já existe noutros Estados-membros, nomeadamente em Espanha, para termos essa legislação”, afirmou.

O objetivo passa por criar condições para valorizar os cogumelos silvestres nacionais, facilitar a sua integração no circuito gastronómico e potenciar a produção. O ministro considera que este enquadramento é fundamental para reforçar a competitividade dos territórios e a valorização dos recursos florestais.

“Já devíamos ter, mas já estamos a trabalhar para que se tenha, porque isto significa valorização do território, competitividade do território e integração também na floresta”, acrescentou.

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A falta de regras claras é igualmente sentida por quem trabalha diretamente no setor. O produtor Rafael Dias, que comercializa cogumelos e possui uma empresa na área, considerou que a ausência de legislação cria dificuldades ao nível da faturação e do transporte dos produtos.

“Portugal não tem leis para o cogumelo. Eu sei porque comercializo e tenho uma empresa, e passo por algumas dificuldades. Tenho de passar a faturação a toda a gente, porque uma transportadora não me aceita transportar um produto que não seja faturado”, explicou.

O produtor apontou ainda dificuldades na rastreabilidade das transações, considerando que quem lhe vende os cogumelos nem sempre dispõe de mecanismos legais claros para comprovar a venda.