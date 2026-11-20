A administração da Varandas de Sousa, empresa que opera comercialmente sob a marca CUGA, rejeita as acusações de assédio laboral, discriminação e pressão abusiva sobre trabalhadores da unidade de Vila Real, recentemente denunciadas pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação (SINTAB).

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A empresa atribui os conflitos registados naquela fábrica a problemas de comunicação e diferenças culturais na implementação de novos métodos de produção, garantindo que realizou "averiguações internas" e que não identificou "comportamentos ofensivos". A posição foi transmitida pelo CEO da CUGA, Nuno Pereira, na sequência das denúncias de trabalhadores das unidades de Benlhevai e Vila Real, que contestaram processos disciplinares contra representantes sindicais e relataram situações de pressão, intimidação e desrespeito pelos direitos laborais.

A CUGA considera que a implementação dos novos métodos de produção tem provocado uma mudança significativa na organização do trabalho, nomeadamente através da maior autonomia dos trabalhadores, da responsabilização individual e da formação técnica. O processo começou nas unidades de Paredes e Benlhevai, onde, segundo a administração, os trabalhadores foram progressivamente incorporando os novos procedimentos, com ganhos na produtividade e na gestão do tempo.

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Sobre o conflito na unidade de Vila Real, Nuno Pereira explicou que o processo de transformação só chegou àquela unidade nos últimos meses. A entrada de novas equipas de formação, com especialistas estrangeiros, terá provocado dificuldades na adaptação de alguns trabalhadores aos procedimentos e à forma como as novas técnicas estavam a ser transmitidas. “Verificou-se um problema cultural, ou seja: a forma como os especialistas estrangeiros dessa equipa estavam a transmitir novas técnicas, e a impor melhorias nos processos, levou trabalhadores habituados, há muitos anos, a métodos pouco produtivos a sentirem as novas aprendizagens como uma intrusão”, descreveu o CEO.

A administração afirma ter procurado resolver a situação através da contratação da ADECCO, empresa especializada em recursos humanos, que preparou cursos de liderança destinados às equipas de formação estrangeiras que estão a trabalhar em Vila Real. As ações decorreram no início de novembro e visaram melhorar a comunicação e a relação entre as chefias e os trabalhadores. “Esses cursos prepararam os quadros vindos do estrangeiro para lidar com a população desta fábrica: estamos convencidos de que os mal-entendidos não se vão voltar a verificar”, afirmou Nuno Pereira.

Quanto às acusações de práticas de assédio, violação da dignidade dos trabalhadores e pressão abusiva para aumentar a produtividade, avançadas pelo SINTAB, o responsável negou qualquer atuação irregular por parte da empresa. “Esta Administração não tolera comportamentos desrespeitosos, ofensivos ou discriminatórios por parte de qualquer colaborador ou chefia, exigindo a todos o estrito cumprimento dos deveres de urbanidade e de correção”, assegurou.

Nuno Pereira acrescentou ainda que foram realizadas averiguações internas, que considera “muito sérias e imparciais”, tendo concluído que não ocorreram comportamentos ofensivos, mas apenas dificuldades de comunicação e diferenças culturais, entretanto, segundo a empresa, corrigidas.

A administração garantiu ainda que respeita a liberdade sindical e o direito à atividade sindical, rejeitando as acusações de perseguição, discriminação ou condicionamento dos direitos coletivos. “A CUGA rege a sua atuação pelo estrito cumprimento da lei laboral, pelo respeito pela dignidade de todos os seus colaboradores e pelo reconhecimento do legítimo exercício da atividade sindical”, afirmou o CEO, que considera “totalmente falsas” as acusações feitas pelo sindicato.

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Faturação deverá atingir os 24 milhões de euros

À margem do conflito laboral, a CUGA prevê fechar 2026 com o melhor desempenho comercial dos últimos dez anos, apontando para uma faturação de 24 milhões de euros. Segundo o CEO, a empresa mantém uma trajetória de crescimento que, desde 2021, tem representado um aumento anual superior a um milhão de euros em vendas.

Apesar do crescimento da atividade, a rentabilidade deverá ficar aquém do potencial alcançado, devido ao aumento extraordinário de alguns custos de produção, em particular da energia. Nos meses de maior consumo, a empresa registou subidas entre 60% e 70% neste fator.

Nuno Pereira afirma que 2026 foi um ano de consolidação da recuperação estrutural da empresa, com investimentos na modernização e eficiência dos processos produtivos, sobretudo nas unidades de Paredes e Benlhevai, em Vila Flor.

As intervenções, segundo a empresa, incluíram a instalação de sistemas de refrigeração em todas as etapas de produção, de forma a assegurar a cadeia de frio e preservar a qualidade e frescura dos cogumelos, bem como a automatização e modernização das linhas de embalamento. A reorganização dos processos produtivos procurou também atribuir maior autonomia e responsabilidade aos trabalhadores, acompanhada por investimento na formação e na transmissão de conhecimentos técnicos.

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A empresa, conforme Nuno Pereira, conta ainda com profissionais estrangeiros experientes no setor, que têm participado na disseminação de métodos de produção e colheita pelas diferentes unidades.

A administração da CUGA afirma que os ganhos de produtividade alcançados ao longo de 2026 foram, em grande parte, transferidos para os trabalhadores, através de aumentos salariais e incentivos associados ao desempenho individual e das respetivas unidades.

Entre 2023 e 2026, conforme clarificou ainda Nuno Pereira, os salários dos colaboradores aumentaram cerca de 30% e, além dos vencimentos base, foram introduzidos incentivos à produtividade que podem representar acréscimos entre 300 e 400 euros nos meses de menor produção e ultrapassar os mil euros em períodos de maior volume de encomendas.

Em 2026, o salário médio em Benlhevai situa-se nos 1.669 euros, enquanto em Paredes é de 1.463 euros. Em Vila Real, onde o novo modelo foi implementado mais recentemente, o valor médio é de 1.312 euros.

A atual CUGA resulta do investimento realizado em 2020 pela sociedade gestora CoRe Capital, através do fundo CoRe Restart, concebido para recuperar empresas históricas com relevância económica e social nas regiões do interior. A operação teve como objetivo recuperar a Varandas de Sousa, que atravessava uma situação financeira difícil. Desde então, segundo a empresa, os novos acionistas têm conduzido um processo de recuperação, com aposta na modernização da produção, no aumento da eficiência e na valorização dos recursos humanos, procurando devolver sustentabilidade à empresa e reforçar a sua presença no mercado de cogumelos frescos.