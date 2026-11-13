Trabalhadores da Varandas de Sousa denunciam perseguição sindical e ameaças de despedimento

Os trabalhadores das unidades de Benlhevai e Vila Real da Varandas de Sousa, que opera comercialmente sob a marca CUGA, dedicando-se à produção e comercialização de cogumelos frescos, decidiram avançar com um processo de luta contra aquilo que consideram, segundo descreveram ao Jornal Nordeste uma dirigente e uma delegada sindical, ser uma escalada de pressão, perseguição e desrespeito pelos seus direitos laborais. A decisão foi tomada em plenário sindical, realizado a 10 de novembro, por convocatória do SINTAB, num contexto de crescente contestação à atuação da administração, em particular pela alegada instauração de processos disciplinares com aparente intenção de despedimento contra duas representantes sindicais da unidade de Benlhevai.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em causa estão alegadas falhas na identificação e remoção de cogumelos com doenças, uma tarefa integrada nas funções desempenhadas pelos trabalhadores para evitar a propagação de focos de contaminação nas salas de produção. Jucilete Albuquerque, dirigente sindical visada por um dos processos, considera a intenção de despedimento desproporcionada e sem fundamento. “Quem trabalha, quem faz este tipo de serviço, sabe perfeitamente que nunca se consegue ver 100% as doenças”, explicou, referindo que a identificação dos cogumelos afetados pode ser dificultada por vários fatores, como a presença de terra, outros cogumelos ou problemas de visibilidade.

A dirigente sindical esclareceu que estas situações são frequentes na atividade e, por isso, acredita que está a sofrer um “tratamento desigual”, em relação a outros colegas. Assim, segundo destacou, a resposta disciplinar é grave. “Já é a segunda vez que isto acontece”, afirmou, acrescentando que também uma colega foi visada, embora, segundo clarificou, esta nem sequer tenha intervindo diretamente na situação que esteve na origem do procedimento.

Reconhecendo que nunca apresentou formalmente uma queixa à administração, apesar de existirem “pequenas situações que demonstram que o tratamento não é igual para todos”, referiu ainda que receia perder o emprego. “Quem é que não tem medo? Eu dependo desse trabalho e tento fazer o meu melhor”, destacou ainda.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Processos disciplinares e pressão sobre os trabalhadores

As situações denunciadas não se limitam a Benlhevai. Em entrevista ao Jornal Nordeste, Carla Barros, delegada sindical, a trabalhar em Vila Real, descreveu um ambiente de “pressão”. “Que nos deixem trabalhar. Nós sabemos o que temos de fazer, sabemos as nossas tarefas. E não vamos fazer melhor por ser sob pressão”, defendeu, afirmando que os trabalhadores não devam ser sujeitos a “gritos e intimidação” para aumentar a produtividade.

Segundo Carla Barros, já houve contactos com a administração sobre a forma de atuação das chefias, mas as explicações recebidas não terão resolvido o problema. A empresa terá atribuído as queixas ao tom de voz utilizado pelos responsáveis hierárquicos, uma justificação que a delegada sindical considerou “insuficiente” perante aquilo que os trabalhadores descrevem como gritos e comportamentos intimidatórios.

O SINTAB já comunicou formalmente à administração as decisões tomadas nos plenários, exigindo a suspensão dos processos disciplinares com intenção de despedimento contra as duas representantes sindicais, a anulação da sanção aplicada a outro trabalhador e uma resposta efetiva às denúncias de assédio e discriminação.

PUBLICIDADE

"Ninguém quer ficar calado"

A contestação ganhou expressão nos plenários sindicais de 10 de novembro, onde foram discutidos os problemas laborais, as condições de trabalho e as medidas a adotar. Em Vila Real, segundo Carla Barros, a participação foi total, tendo a fábrica parado para que todos os trabalhadores pudessem estar presentes. Além das questões relacionadas com os processos disciplinares e a atuação das chefias, foram abordados temas como a campanha de produção, o fardamento, bem como outras situações relatadas pelos trabalhadores.

O plenário serviu também para reforçar a determinação em prosseguir a luta. “Ninguém quer ficar calado, querem continuar com a luta para a frente e tentar que isto melhore”, afirmou Carla Barros.

Os trabalhadores decidiram avançar com um processo de luta, cuja primeira expressão pública será a participação organizada na manifestação nacional da CGTP-IN, marcada para 21 de novembro, em Lisboa.

Os trabalhadores exigem, assim, que a empresa esclareça os procedimentos disciplinares e resolva os problemas identificados, defendendo que o exercício das funções sindicais e a denúncia de situações consideradas injustas não podem traduzir-se em ameaças ou represálias laborais.