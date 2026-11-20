O Brigantia EcoPark, em Bragança, foi ontem palco do pré-evento do VIII Congresso Internacional Silver Economy, que se realiza em Zamora, de 26 a 28 de novembro.

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Em debate estiveram os desafios do envelhecimento demográfico, a inclusão digital e o futuro dos territórios.

“Este é um projeto de cooperação transfronteiriça que visa conectar toda a região fronteiriça em torno do cuidado com idosos. Queremos promover o cuidado gerando empregos, fomentando o empreendedorismo e implementando as tecnologias mais recentes e as inovações mais disruptivas nesta área”, explicou Ana Sanchez, responsável pelo congresso,sobre o conceito do Silver Jobs.

A sessão subordinada ao tema “Cooperação Transfronteiriça no Envelhecimento: Respostas Locais e Desafios Partilhados”, refletiu sobre a importância da articulação entre territórios na construção de respostas aos desafios demográficos.

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“O Cuidador de Prata é essencialmente o vizinho de longa data que acompanha os seus parentes idosos e transformamos isso em um trabalho remunerado. É necessária formação, mas depois recebem uma remuneração. Outra área em que nos concentramos é o fortalecimento de recursos como o Centro de Inovação Social (CIS), em Granja de Moreruela, que oferece cobertura a áreas rurais por meio de tecnologias de ponta. Ali, os idosos encontram um espaço onde serão cuidados ao longo do dia, usarão essa tecnologia e também contarão com o apoio de técnicos e cuidadores”, referiu.

A autarca de Bragança, Isabel Ferreira, também reconheceu a importância da iniciativa. “É um facto que temos uma população envelhecida e temos uma população que está dispersa por uma grande área territorial, o que faz ainda ser mais importante todos os cuidados associados à população mais envelhecida”, salientou, frisando que o projeto tem também como principal objetivo “não apenas a lógica social ou de assistência social que os mais idosos precisam, mas também explorar este setor do ponto de vista de geração de valor, ou seja, de desenvolvimento económico”.

A presidente da Câmara de Bragança reforçou que do ponto de vista tecnológico há já várias empresas e ideias empreendedoras a desenvolver dispositivos de assistência à distância. “Como dispositivos de teleassistência, de cuidados de proximidade, de cuidados personalizados e individualizados a cada pessoa, para que cada uma destas pessoas possa permanecer autónoma e na sua casa o máximo de tempo possível, com qualidade de vida, naturalmente. E este projeto visa isso, portanto, não só as respostas mais tradicionais do setor social, mas sobretudo aquelas mais inovadoras e que constituem oportunidades também de desenvolvimento económico dos territórios”, concluiu.

O VIII Congresso Internacional Silver Economy agendado para a próxima semana em Zamora, vai contar com a participação de mais de 60 especialistas mundiais.

Este evento está integrado no projeto de cooperação transfronteiriça SILVERJOBS, apoiado pelo Programa de Cooperação Interreg Espanha-Portugal