Bragança debate longevidade e novas oportunidades para os territórios transfronteiriços

O VIII Congresso Internacional Silver Economy realiza-se em Zamora, de 26 a 28 de novembro, e tem como temas principais os desafios do envelhecimento, atenção aos idosos, investigação biomédica, saúde, proteção jurídica dos mais velhos, emprego e sustentabilidade, contando com a participação de mais de 60 especialistas mundiais.

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Subordinado ao tema «Longevidade, inovação e novas oportunidades para os territórios», o Pré-Evento, que se realiza em Bragança, pretende promover a partilha de conhecimento e experiências, colocando em destaque o potencial da Silver Economy enquanto motor de desenvolvimento económico e social, inovação e criação de novas oportunidades.

Os trabalhos começam com a apresentação do Projeto Silver Jobs, seguindo-se a abordagem ao tema “Cooperação Transfronteiriça no Envelhecimento: Respostas Locais e Desafios Partilhados”, que pretende promover a reflexão sobre a importância da articulação entre territórios na construção de respostas aos desafios demográficos.

A reflexão prossegue sob o mote “Territórios para todas as idades”, com três temas centrais: “Envelhecimento Demográfico: Desafios ou oportunidades para os territórios do futuro?”, “Planeamento Territorial para uma Sociedade Longeva” e “Inclusão Digital: uma condição para o exercício da plena cidadania”.

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Há lugar ainda para a apresentação de transição para o VIII Congresso Internacional Silver Economy, que decorrerá em Zamora, Espanha, nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2026.

O programa contempla, por fim, uma visita de grupo aos equipamentos e às soluções tecnológicas desenvolvidas no âmbito do projeto, proporcionando aos participantes um contacto direto com ferramentas e respostas inovadoras que contribuem para melhorar a qualidade de vida da população sénior.

Num contexto marcado pelo envelhecimento demográfico e pelo aumento da esperança média de vida, a Silver Economy representa não apenas um desafio social, mas também uma oportunidade para dinamizar a economia, estimular o empreendedorismo, criar novos serviços e produtos e valorizar o conhecimento e a experiência das gerações mais velhas.

Este evento está integrado no projeto de cooperação transfronteiriça SILVERJOBS, apoiado pelo Programa de Cooperação Interreg Espanha-Portugal (POCTEP) 2021-2027, com o código 0223_SILVER_JOBS_2_E.