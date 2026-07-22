Alfândega da Fé cria rede de missionários digitais

A iniciativa, inspirada num apelo do Papa Leão XIV, pretende reunir todos aqueles que utilizam as plataformas digitais para evangelizar e promover uma comunicação mais humanista.

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O Padre Manuel Ribeiro, presidente da Fundação Cónego Manuel Joaquim Ochôa, esclarece que a ideia é construi uma sociedade mais humanista.

“Isso é um desafio lançado pelo Santo Padre, pelo Papa Leão, o ano passado, que dirige uma carta aos missionários digitais, o termo é dele. Como ainda em Portugal não demos o passo para criarmos esta rede de missionários digitais, tomámos a liberdade, a nossa diocese, juntamente com outros parceiros, de darmos caminho. Também fazemos isto em conjunto para a Igreja Portuguesa e para todos aqueles que queiram associar nesta sensibilização do digital como um espaço que tem que ser cada vez mais humanista e humanizado. E a fundo é é o contributo para construirmos uma sociedade e uma globalização de verdadeiramente rosto humano.”

O primeiro encontro desta rede acontece em Alfândega da Fé, no dia 26 de setembro.

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“Todos nós batizados, somos chamados a viver o Evangelho e a sermos missionários na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. E hoje o mundo passa grande parte pela via digital. E portanto, temos de ser também, onde quer que estejamos, mas particularmente com as ferramentas que todos nós hoje temos, ou Facebook, ou Instagram, ou WhatsApp, usá-las ao jeito e ao estilo daquilo que é o verdadeiro missionário. Um lugar também de evangelização, da promoção do bem comum, da promoção da pessoa humana, da sua dignidade, ajudarmos à construção de uma linguagem que não seja incitadora de ódios e de divisões societárias, mas pelo contrário, capaz de ser inclusiva e humanista.”

O encontro é aberto ao público em geral e inclui momentos de formação, oração e partilha de experiências sobre a presença da Igreja no ambiente digital. O programa termina com um concerto do padre Guilherme Peixoto, conhecido como o “padre DJ”.

“É um evento aberto a toda a gente, não é? Desde logo, coincidência, a todos aqueles que queiram trabalhar e viver ou compreender um pouco mais o digital, mas é sobretudo o apresentar a proposta da Igreja como uma proposta válida nesta sociedade e neste mundo global em que estamos. E é verdade que a presença do Padre Guilherme, como dizia, que agrega sempre centenas de milhares de pessoas onde quer que está, é para nós também um estímulo e uma alegria redobrada. E é nesse espírito que no final do evento vamos ter com ele. Vai ser um momento muito giro, muito bonito, e que queremos também o convite se alargue não apenas para Portugal, mas também para nossas regiões limítrofes da nossa Ibéria. Sobretudo a zona raiana, desde Zamora, Salamanca...”

As inscrições podem ser feitas através do portal Missionários Digitais e os bilhetes terão um custo de 15 euros. O objetivo é garantir a sustentabilidade do evento e, caso existam receitas excedentárias, estas serão aplicadas na requalificação do Santuário do Imaculado Coração de Maria, em Cerejais.