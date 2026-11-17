“Vai ser corrigida uma grande injustiça que existia nesta dimensão há vários anos” é o que considera a presidente de Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, com a aprovação do alargamento da gratuitidade dos transportes públicos às 12 linhas que ainda estavam excluídas da medida de gratuitidade do Serviço de Transportes Urbanos de Bragança, por estarem concessionadas.

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“Na mesma freguesia havia localidades onde passava o STUB e era gratuito, e as pessoas da localidade vizinha onde passava outra transportadora já não tinham essa gratuitidade e, portanto, o que nós vamos fazer agora é corrigir esta terrível injustiça”, aponta a autarca.

Isabel Ferreira explica que “toda a gente que tenha o cartão de munícipe vai ter transporte público gratuito”, independentemente de essa linha ser operada pelo STUB ou outra transportadora.

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Esta medida terá um terá um custo de 45 mil euros para a autarquia. “Quarenta mil euros para uma das transportadoras e cinco mil euros para as outras. Mas isto não é absolutamente nada tendo em conta. As pessoas tinham direito a esta gratuitidade”, reforçou.

Com esta iniciativa, o município pretende também incentivar a que mais pessoas utilizem os transportes públicos. “Essa é uma das nossas prioridades, olhar para os transportes e por isso estamos a implementar o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável que continua em consulta pública e que quando terminar vamos proceder à análise dos contributos recebidos, mas dentro desse plano um dos objetivos é incentivar precisamente a utilização do transporte público”, relembrou.

O alargamento da gratuitidade abrange 12 carreiras que servem 44 localidades, distribuídas por 19 das 39 freguesias do concelho. São elas:Babe, Calvelhe, Caravela, Carcãozinho, Caroçedo, Coelhoso, Deilão, Faílde, Freixeda, Freixedelo, Gimonde, Grijó de Parada, Guadramil, Izeda, Lanção, Laviados, Martim, Milhão, Mós, Outeiro, Passo, Parada, Paradinha Nova, Paradinha Velha, Paredes, Pereiros, Pinela, Quinta de Arufe, Quintanilha, Rebordeinho, Réfega, Rio Frio, Roças, São Julião, Salsas, Serapico, Sortes, Vale de Nogueira, Vale Verde, Veigas, Viduedo, Quinta da Gaiteira, Vila Meã e Zoio.

A solicitação do cartão do munícipe pode ser realizada AQUI ou presencialmente através do Balcão Único de Atendimento.