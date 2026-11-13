Bragança alarga transportes públicos gratuitos

A Câmara Municipal de Bragança informou hoje que foi aprovado o alargamento da gratuitidade dos transportes públicos às 12 linhas que ainda estavam excluídas da medida de gratuitidade do Serviço de Transportes Urbanos de Bragança, por estarem concessionadas.

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Em comunicado, enviado às redações, esta manhã, explica que a partir de 1 de dezembro todos os titulares de Cartão de Munícipe poderão viajar gratuitamente em toda a rede de transportes públicos do concelho, independentemente da localidade onde residem ou do operador que assegura o serviço.

“Até agora, a gratuitidade estava limitada às linhas urbanas e rurais do Serviço de Transportes Urbanos de Bragança (STUB), deixando de fora 12 linhas asseguradas pelas empresas Rodonorte e Inter2000. Esta diferença fazia com que habitantes de algumas aldeias continuassem a pagar pelas suas deslocações, enquanto outros, servidos pelo STUB, já beneficiavam de transporte gratuito”, lê-se na nota divulgada pela autarquia liderada por Isabel Ferreira.

Segundo o município, o alargamento da gratuitidade abrange 12 carreiras que servem 44 localidades, distribuídas por 19 das 39 freguesias do concelho. Desta forma, os titulares elegíveis do Cartão de Munícipe poderão viajar gratuitamente em toda a rede de transportes públicos de Bragança, independentemente do operador que assegura cada ligação.

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“Não fazia sentido que um munícipe pudesse viajar gratuitamente por ter uma linha do STUB na sua aldeia e outro tivesse de pagar apenas porque o transporte era assegurado por uma empresa diferente. Com esta decisão, acabamos com essa diferença e garantimos que todos têm acesso às mesmas condições de gratuitidade no acesso aos transportes públicos, vivam na cidade ou numa aldeia. É também uma forma de ajudar as famílias a reduzir as despesas do dia a dia, sobretudo quem depende dos transportes públicos para trabalhar, ir ao médico ou aceder a serviços”, refere Isabel Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Bragança.

A solicitação do cartão do munícipe pode ser feita em AQUI