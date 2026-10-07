Assembleia Municipal de Vinhais aprova moção para mudar estatuto da castanha

Foi aprovada uma moção, na última Assembleia Municipal de Vinhais, para alterar o estatuto da castanha. A ideia é que o fruto seco passe a fresco.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Abel Pereira, presidente da Arborea - Associação Agro-Florestal da Terra Fria Transmontana, lembrou que a castanha é hoje, em grande medida, um produto destinado à exportação e que as temperaturas mais elevadas tornam cada vez mais difícil garantir a conservação durante o período necessário. “Se nós temos um problema, temos que ter uma solução para isso”, afirmou. E, para o responsável da Arborea, uma das respostas passa necessariamente por estruturas de frio.

A discussão sobre uma eventual alteração do estatuto da castanha para a enquadrar como fruto fresco é, contudo, mais complexa. Abel Pereira considera que a valorização do produto é essencial, mas entende que alterar o estatuto pode não ser a via mais simples. “Alterar um estatuto implica sempre uma carga burocrática enorme”, afirmou. “Pode ser um caminho, mas de certeza que não é o mais fácil”, vincou ainda.

Para o responsável, uma resposta mais direta poderá passar por “criar ajudas que incentivem a conservação da castanha”.

PUBLICIDADE

Refira-se que, em setembro, em Carrazedo de Montenegro, o secretário de Estado da Agricultura, durante o XVI Encontro Europeu da Castanha, disse que o Governo rejeita alterar a classificação da castanha de fruto de casca rija para fruto fresco. O governante acredita que a mudança poderia comprometer os apoios agrícolas.