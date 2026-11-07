Vinhos transmontanos protagonizam mais uma Wine Experience

80 vinhos de Trás-os-Montes vão estar em destaque em Vidago, no concelho de Chaves. O Trás-os-Montes Wine Experience organizado pela comissão vitivinícola Regional de Trás-os-Montes (CVRTM) vai já na terceira edição e decorre no dia 21 de novembro no Vidago Palace Hotel.

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O Wine Experience vai reunir 20 produtores vinícolas da região e uma seleção exclusiva de 80 vinhos “topo de gama, com quatro referências de cada casa, numa prova que aspira um posicionamento mais premium”, adiantou a organização.

Entre os produtores presentes figuram a Casa do Joa, Costa Boal, Erbon / Casa Grande do Seixo, Terras de Mogadouro, Flandório, Palmeirim D'Inglaterra / Morgado de Faiões, Quinta das Corriças, Trovisco e Vinhos José Preto.

O intuito da iniciativa é, segundo a comissão, promover os produtores e marcas de vinho de Trás-os-Montes.

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“Traduz-se numa excelente oportunidade para mostrar que a nossa região tem vinhos capazes de ocupar um lugar de destaque, tanto em Portugal como nos mercados internacionais. Queremos valorizar o trabalho dos produtores, dar visibilidade à qualidade e diversidade dos seus vinhos e reforçar a reputação de Trás-os-Montes enquanto região vitivinícola de referência. Esta terceira edição acrescenta novidades à experiência que temos vindo a proporcionar, mantendo os nossos produtores e os seus vinhos como protagonistas de um dia que é sempre especial para todos”, afirma a presidente da CVRTM, Ana Alves.

Prova de vinhos, conversa e observação das estrelas no programa

O arranque da terceira edição do Wine Experience de Trás-os-Montes está agendado para as 15h00, com uma conversa informal sobre os desafios e as oportunidades de afirmação dos vinhos da região moderada por José João Santos, da Revista de Vinhos.

A partir das 16h30, o Jardim de Inverno do Vidago Palace vai transformar-se no palco das provas, onde estarão ao dispor os 80 vinhos exclusivos e que terá uma duração de três horas.

Para o início da noite, está agendada a experiência “Vinhos sob as Estrelas”, desenvolvida em parceria com a Dark Sky Vale do Tua. Entre as 19h00 e as 20h00 a descoberta dos vinhos junta-se à contemplação do céu noturno.

Às 20h00, o evento culmina com um jantar vínico harmonizado, servido no Salão Nobre do Vidago Palace, com um menu concebido pelo chef Vítor Matos.

Os lugares disponíveis para o Trás-os-Montes Wine Experience são limitados e as inscrições devem ser efetuadas através do e-mail promocao@cvrtm.pt .