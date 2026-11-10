Vinhos de Trás-os-Montes conquistam 27 medalhas na Coreia do Sul

Os vinhos de Trás-os-Montes deram nas vistas na Coreia do Sul. A região regressa do Asia Wine Trophy com 27 medalhas, 24 medalhas de Ouro, duas de Prata e uma Grande Ouro, num dos concursos internacionais mais competitivos do setor, que reuniu 3475 vinhos de 35 países. Entre as distinções alcançadas está uma medalha de Grande Ouro, atribuída ao Alto do Joa Branco 2022, na categoria de Orange Wine.

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A competição decorreu em Daejeon e foi organizada pela DWM – Deutsche Wein Marketing, sob supervisão da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), num concurso em que a atribuição de medalhas está limitada a 30% dos vinhos participantes.

O maior destaque foi para o Alto do Joa Branco 2022, que conquistou a Grande Ouro. Entre os vinhos que conquistaram Ouro encontram-se o Quinta Serra D’Oura Grande Reserva Tinto 2019, Palácio dos Távoras Grande Reserva Vinhas Velhas Branco 2023, Terra Montana Reserva Tinto 2021, Quinta do Poldrado Grande Reserva Branco 2020, Terras de Mogadouro Reserva Tinto 2021, Alegria dos Vivos Branco 2024, Feito de Joa Branco 2023 e Vinha do Professor Tinto 2020.

A lista inclui ainda referências como Casa José Pedro – Private Selection Tinto 2023, Terra Montana Edição Limitada Tinto 2020, Valle Pradinhos Reserva Tinto 2023, Frederico MJ Reserva Tinto 2024, Palmeirim D’Inglaterra Branco 2022 e Quinta das Corriças Reserva Tinto 2017, entre outras.

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As duas medalhas de Prata foram conquistadas pelo Frederico MJ Tinto 2024 e pelo Valle dos Montes Vinhas Velhas Branco 2022.

A presença de Trás-os-Montes na Coreia do Sul não se ficou pelo concurso. Entre 6 e 8 de novembro, a região marcou também presença na Daejeon International Wine Expo, onde a Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes (CVRTM) promoveu os vinhos junto de importadores, distribuidores e consumidores.

A participação nesta feira permitiu apresentar a identidade dos vinhos da região e estabelecer contactos com potenciais parceiros comerciais, num mercado que representa uma oportunidade para a expansão internacional das marcas transmontanas.