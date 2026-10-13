Vinhais reforça apoio aos produtores pecuários

O Município de Vinhais vai investir 25 mil euros no apoio aos produtores pecuários do concelho, através da comparticipação de despesas relacionadas com a sanidade animal, incluindo medicamentos veterinários, desparasitantes e outras intervenções necessárias à manutenção da saúde dos efetivos.

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A medida, concretizada através da Organização de Produtores Pecuários (OPP), pretende reduzir os encargos das explorações e reforçar a prevenção e o acompanhamento sanitário dos animais.

Entre as ações desenvolvidas destaca-se a vacinação dos efetivos ovinos contra a Língua Azul, abrangendo os serotipos S3-8. De acordo com a informação divulgada pela autarquia, a vacina foi disponibilizada gratuitamente pelo Estado português.

Segundo a autarquia, o apoio municipal abrange também despesas relacionadas com "a prevenção e o controlo de doenças que afetam os efetivos pecuários, como a Doença Hemorrágica Epizoótica".

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A sanidade animal assume particular importância num concelho onde a pecuária representa uma componente relevante da economia rural e da sustentabilidade das explorações agrícolas e familiares.

Com esta medida, a autarquia pretende complementar os apoios do Estado e das entidades do setor, dando resposta às necessidades dos produtores e contribuindo para a proteção dos seus rendimentos.

O Município de Vinhais considera que o apoio à atividade pecuária constitui também "um investimento na economia local, na fixação de população e na valorização do território rural", para garantir melhores condições para a continuidade das explorações do concelho.