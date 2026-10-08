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 Sociedade

Vinhais recebe Menção Honrosa nos Prémios Nacionais de Educação 2026

“Um Olhar sobre a Diferença”, projeto que envolveu cerca de uma centena de crianças do Campo de Férias Municipal, garantiu distinção.

A distinção foi atribuída pelo trabalho desenvolvido na primeira edição do projeto
A distinção foi atribuída pelo trabalho desenvolvido na primeira edição do projeto
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Carina Alves

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08 out. 2026, 16:00

O município de Vinhais foi distinguido com uma Menção Honrosa, na categoria Arte, nos Prémios Nacionais de Educação 2026, pelo projeto “Campo de Férias Solidário – Educar para a Cidadania através da Arte, da Inclusão e da Solidariedade”.

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A distinção foi atribuída pelo trabalho desenvolvido na primeira edição do projeto, que incluiu a iniciativa “Um Olhar sobre a Diferença”, envolvendo cerca de uma centena de crianças do Campo de Férias Municipal.

Durante várias semanas, os participantes desenvolveram atividades artísticas e culturais que culminaram numa exposição coletiva. A iniciativa procurou utilizar a arte como forma de abordar temas relacionados com a diferença, a inclusão, a solidariedade e a cidadania.

O projeto esteve também associado ao apoio aos tratamentos de Margarida, tendo incluído uma caminhada solidária e o espetáculo “Uma Caixa Cheia de Sonhos”. A apresentação contou com a participação de crianças do Campo de Férias, da Secção Municipal do Desporto, da Escola Municipal de Música, da Escola Municipal de Teatro e da Associação de Jovens de Vinhais. A receita obtida com o espetáculo reverteu integralmente para apoiar os tratamentos da criança.

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Segundo o município de Vinhais, o projeto procurou promover, junto das crianças, valores como a empatia, o respeito pela diferença, a solidariedade, a inclusão e a participação cívica, através de atividades desenvolvidas no âmbito da educação pela arte.

O projeto contou com a participação de crianças, famílias, instituições, associações, profissionais e outros elementos da comunidade local.

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