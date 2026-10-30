Vinhais Faz balanço “muito positivo” da XXI edição da Rural Castanea – Festa da Castanha Longal de Vinhais

A feira anual Rural Castanea, que este ano decorreu de 23 a 25 de outubro, encerrou com um balanço “muito positivo”, adiantou em comunicado a autarquia liderada pelo socialista, Luís Fernandes.

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Na nota, o município dá conta que a edição deste ano contou com um maior número de visitantes em relação à edição anterior, tendo contribuído para um impacto “muito positivo” na economia local do concelho.

“O balanço económico desta XXI edição é igualmente muito positivo, tendo a iniciativa contribuído para dinamizar o comércio, a restauração e as atividades associadas à produção e comercialização de produtos regionais”, pode ler-se.

A castanha longal, típica daquela zona do distrito de Bragança, voltou a ser a grande protagonista do certame, ainda que tenham sido promovidos outros produtos típicos endógenos, nomeadamente o fumeiro.

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“Para o Município de Vinhais, a Rural Castanea representa muito mais do que uma festa dedicada à castanha. É um espaço de encontro, partilha e valorização dos recursos do território, que promove a ligação entre a agricultura, a gastronomia, a cultura e o turismo, contribuindo para a preservação de um património agrícola e cultural de grande relevância", concluiu a Câmara.