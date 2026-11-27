O Município de Vinhais tem em funcionamento o Serviço de Psicologia Municipal (SPM), uma resposta de proximidade destinada a apoiar gratuitamente os munícipes que enfrentam dificuldades emocionais ou situações de vulnerabilidade social, reforçando o acesso aos cuidados de saúde mental no concelho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O serviço abrange todas as faixas etárias, desde crianças e jovens a adultos e seniores, e pretende proporcionar um espaço seguro de escuta, aconselhamento e acompanhamento psicológico especializado. Entre as situações que podem beneficiar deste apoio encontram-se momentos de crise, dificuldades emocionais, problemas relacionados com o desenvolvimento de crianças e jovens e situações de isolamento social.

O acompanhamento é assegurado por um psicólogo devidamente habilitado, sendo garantido o cumprimento rigoroso do sigilo profissional, de forma a salvaguardar a privacidade de todos os utentes.

As consultas decorrem nas instalações da Câmara Municipal de Vinhais, nos dias úteis, entre as 09h00 e as 12h30 e das 13h30 às 17h00, mediante marcação prévia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para aceder ao serviço, os interessados devem preencher um requerimento próprio, disponível no balcão de atendimento da Câmara Municipal e no site da autarquia. O documento pode ser entregue presencialmente ou enviado para o endereço eletrónico geral@cm-vinhais.pt .

Para esclarecimentos adicionais ou contacto direto com o serviço, está também disponível o número 939 518 818.