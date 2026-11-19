Morreu o presidente da Junta de Freguesia de Vale Frechoso, no concelho de Vila Flor.

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José António Ferreira morreu vítima de uma doença neurológica. Tinha 72 anos e estava a cumprir o terceiro e último mandanto como autarca local pela coligação PSD/CDS-PP.

O município de Vila Flor decretou três dias de luto municipal, com início a dia 19 de novembro, e, durante o periodo de luto, a bandeira municipal estará a meia haste.

Quanto ao sucessor de José António Ferreira, será escolhido pela Assembleia de Freguesia, podendo o cargo ser assumido por um dos atuais vogais do executivo.