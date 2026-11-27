Emilio Almendra sucede a Abílio Evaristo como vereador do Partido Socialista (PS),na Câmara Municipal de Vila Flor. O anuncio foi feito pelo próprio partido, no dia 23.

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Segundo a nota publicada pela estrutura do PS, esta substituição resulta da suspensão do mandato de Abílio Evaristo, por motivos profissionais.

Emílio Almendra, segundo na lista do PS às eleições autárquicas de 2025, vai agora exercer o mandato.

Na mesma nota, o PS de Vila Flor aproveitou para agradecer a Abílio Evaristo pelo “trabalho desenvolvido” e desejou e a Emílio Almendra “um bom desempenho no exercício destas funções”.