Venda de imóvel para dinamizar turismo em Mogadouro ficou deserta

A hasta pública para alienação de um imóvel para fins turísticos por um valor base de 891.930 euros, na freguesia de Vila de Ala, em Mogadouro, ficou deserta.

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“Temos esse edifício que está parado há 12 anos. A Junta de Freguesia abriu uma hasta pública. É evidente que o mercado é que manda, portanto o valor era cerca de 900 mil euros, naturalmente a Junta vai deliberar e vai baixar o valor para ver se há empresários que queiram continuar o projeto”, avançou o presidente da Câmara de Mogadouro, António Pimentel.

A proposta de alienação deste imóvel foi apresentada no dia 16 de setembro. Apresentava como condição a criação de um projeto turístico e construção de um hotel e SPA, 10 'bungalows' ou moradias, restaurante, centro hípico e uma quinta pedagógica ou 'biocampus'.

O imóvel possui mais de 211 mil m2 e a ideia para este espaço será desenvolver turismo rural, alojamento turístico e projetos de natureza.

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Para o autarca, a falta de alojamento continua a ser uma das principais lacunas. “Eu diria que é aquele problema que me tem preocupado enquanto autarca já são muitos anos", disse. Contudo, António Pimentel, lembrou que o município adquiriu o edifício do Ministério da Agricultura por 148 mil euros. “Vendemo-lo por 170 mil euros em hasta pública para quem quisesse construir um hotel. O projeto está aprovado, as licenças estão emitidas, creio que a obra irá começar brevemente”, concluiu.