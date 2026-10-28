Venda de imóvel para dinamizar turismo em Mogadouro ficou deserta

A hasta pública para alienação de um imóvel para fins turísticos por um valor base de 891.930 euros, na freguesia de Vila de Ala, em Mogadouro, ficou deserta.
“Temos esse edifício que está parado há 12 anos. A Junta de Freguesia abriu uma hasta pública. É evidente que o mercado é que manda, portanto o valor era cerca de 900 mil euros, naturalmente a Junta vai deliberar e vai baixar o valor para ver se há empresários que queiram continuar o projeto”, avançou o presidente da Câmara de Mogadouro, António Pimentel.
A proposta de alienação deste imóvel foi apresentada no dia 16 de setembro. Apresentava como condição a criação de um projeto turístico e construção de um hotel e SPA, 10 'bungalows' ou moradias, restaurante, centro hípico e uma quinta pedagógica ou 'biocampus'.
O imóvel possui mais de 211 mil m2 e a ideia para este espaço será desenvolver turismo rural, alojamento turístico e projetos de natureza.
Para o autarca, a falta de alojamento continua a ser uma das principais lacunas. “Eu diria que é aquele problema que me tem preocupado enquanto autarca já são muitos anos", disse. Contudo, António Pimentel, lembrou que o município adquiriu o edifício do Ministério da Agricultura por 148 mil euros. “Vendemo-lo por 170 mil euros em hasta pública para quem quisesse construir um hotel. O projeto está aprovado, as licenças estão emitidas, creio que a obra irá começar brevemente”, concluiu.