Assine já!

Bragança

 Agricultura

Veados voltam a causar estragos em Cova de Lua

O presidente do Conselho Diretivo da Comunidade Local dos Baldios de Cova de Lua, David Garcia Fernandes, revela que o investimento de muitos privados nas suas propriedades foi destruído em questão de minutos

Foto de Perfil de Rita Teixeira

Rita Teixeira

Rita Teixeira
Adicione como fonte preferencial no Google Adicione como fonte preferencial no Google

27 ago. 2026, 08:30

Um ano depois, os veados voltaram a causar estragos em plantações de castanheiros, em Cova de Lua, no concelho de Bragança.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — CM Torre de Moncorvo

O presidente do Conselho Diretivo da Comunidade Local dos Baldios de Cova de Lua, David Garcia Fernandes, revela que o investimento de muitos privados nas suas propriedades foi destruído em questão de minutos. “Mais uma vez, denunciamos o ataque dos veados às plantações de castanheiros, na zona de Cova de Lua. Já é constante nesta altura do ano viver este drama, que afeta os produtores de castanha. Estes ataques têm-se repetido ao longo dos anos e não têm merecido, por parte das entidades responsáveis, nenhuma atenção. Eles repetem-se todos os anos da mesma forma. As populações são aqueles que mais sofrem”, referiu.

David Garcia Fernandes recordou que em setembro de 2025, solicitou uma reunião com o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente, mas não obteve qualquer resposta. “Nós entendemos que é preciso tomar medidas neste sentido e, por isso mesmo, já o ano passado, em setembro, enviámos uma comunicação para o Ministério do Ambiente e o Ministério da Agricultura, no sentido de tentarmos fazer alguma coisa, não sei bem o quê, mas tentar criar até uma espécie de um grupo de trabalho, mas não obtivemos qualquer resposta”, esclareceu.

A população está descontente com a falta de controlo das espécies animais por parte do ICNF e apela ao Governo medidas para garantir, que a principal cultura agrícola do Parque Natural de Montesinho, não entre em abandono.