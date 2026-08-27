Veados voltam a causar estragos em Cova de Lua

Um ano depois, os veados voltaram a causar estragos em plantações de castanheiros, em Cova de Lua, no concelho de Bragança.

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O presidente do Conselho Diretivo da Comunidade Local dos Baldios de Cova de Lua, David Garcia Fernandes, revela que o investimento de muitos privados nas suas propriedades foi destruído em questão de minutos. “Mais uma vez, denunciamos o ataque dos veados às plantações de castanheiros, na zona de Cova de Lua. Já é constante nesta altura do ano viver este drama, que afeta os produtores de castanha. Estes ataques têm-se repetido ao longo dos anos e não têm merecido, por parte das entidades responsáveis, nenhuma atenção. Eles repetem-se todos os anos da mesma forma. As populações são aqueles que mais sofrem”, referiu.

David Garcia Fernandes recordou que em setembro de 2025, solicitou uma reunião com o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente, mas não obteve qualquer resposta. “Nós entendemos que é preciso tomar medidas neste sentido e, por isso mesmo, já o ano passado, em setembro, enviámos uma comunicação para o Ministério do Ambiente e o Ministério da Agricultura, no sentido de tentarmos fazer alguma coisa, não sei bem o quê, mas tentar criar até uma espécie de um grupo de trabalho, mas não obtivemos qualquer resposta”, esclareceu.

A população está descontente com a falta de controlo das espécies animais por parte do ICNF e apela ao Governo medidas para garantir, que a principal cultura agrícola do Parque Natural de Montesinho, não entre em abandono.