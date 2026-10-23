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Vale do Tua mantém certificação internacional para observar as estrelas até 2028

Para reforçar a oferta turística, o Parque Natural Regional do Vale do Tua tem em curso planos para afirmar o destino como uma referência ibérica no astroturismo.

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Carina Alves

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23 out. 2026, 13:37

O Dark Sky® Vale do Tua renovou a certificação como Destino Turístico Starlight até ao final de 2028, mantendo o reconhecimento internacional pela qualidade do céu noturno e pelas condições que oferece para a observação astronómica.

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O destino, integrado no Parque Natural Regional do Vale do Tua, abrange os concelhos de Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor. Foi o primeiro em Portugal situado numa área protegida a receber esta certificação, atribuída pela Fundação Starlight.

A distinção valoriza não só as condições de observação das estrelas, mas também o trabalho de proteção do céu noturno, a prevenção da poluição luminosa e a promoção de um turismo sustentável.

Para reforçar a oferta turística, o Parque Natural Regional do Vale do Tua tem em curso planos para afirmar o destino como uma referência ibérica no astroturismo. Entre as medidas previstas está a criação de um observatório astronómico móvel, equipado com telescópios e material audiovisual.

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O projeto pretende ainda cruzar a observação astronómica com outras experiências, ligadas à gastronomia, aos vinhos, aos percursos pedestres, à observação de aves e ao património cultural da região.

A renovação da certificação prolonga até 31 de dezembro de 2028 o reconhecimento do Vale do Tua como destino de excelência para a observação do céu estrelado, reforçando a aposta na valorização sustentável do território.

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