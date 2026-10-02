UPB quer fazer do desporto uma ferramenta de integração e bem-estar

O desporto está a ganhar uma nova dimensão na Universidade Politécnica de Bragança (UPB). O Gabinete de Desporto e Bem-Estar, oficialmente inaugurado a 2 de outubro, pretende transformar a atividade física numa ferramenta de integração, saúde e bem-estar, dentro e fora da comunidade académica.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A estrutura já está em funcionamento e dirige-se a estudantes, docentes, investigadores e funcionários, mas também à população em geral. “Pretendemos promover ou continuar a promover atividade física e desportiva junto à nossa comunidade”, explicou Catarina Vasques, da Escola Superior de Educação, acrescentando que a intenção é chegar “a toda a academia” e também ao território envolvente.

A abertura à comunidade já teve uma primeira expressão com a corrida UPB4ALL, que reuniu mais de 500 participantes. Para Tiago Barbosa, também da Escola Superior de Educação, a iniciativa mostra que a universidade quer ser uma instituição “aberta ao exterior”, levando o desporto para além dos seus próprios estudantes.

PUBLICIDADE

Desporto para integrar quem chega de fora

Com mais de 30% de estudantes internacionais, a UPB vê também no desporto uma oportunidade para facilitar a integração de quem chega a Bragança. “A prática do exercício físico e do desporto, particularmente o desporto universitário, pode ser uma ferramenta fundamental para a integração”, defendeu Tiago Barbosa.

O responsável sublinhou que muitos jovens chegam ao ensino superior aos 17, 18 ou 19 anos e precisam de construir uma nova rede social. Nesse contexto, as atividades desportivas podem funcionar como “plataformas para promover essa mesma integração e criar uma rede de apoio e de relações interpessoais”.

A preocupação estende-se à saúde mental. Para Tiago Barbosa, o exercício físico é “um elemento fundamental” na prevenção e promoção da saúde, sobretudo durante os períodos mais exigentes do ano letivo. A estratégia passa ainda pela articulação com o Gabinete de Saúde da UPB, que conta com psicólogas, enfermeira, nutricionista e fisioterapeuta.

Conciliar estudos e competição

Outra das apostas é a carreira dual, destinada aos estudantes que querem continuar a competir sem colocar em causa a formação académica. “Somos uma instituição que forma profissionais, o que nós queremos é que eles tenham sucesso, sem que ponham em causa a sua carreira desportiva”, explicou Catarina Vasques.

PUBLICIDADE

O Estatuto de Estudante-Atleta permite adaptar determinadas condições académicas às exigências da competição, nomeadamente em períodos de estágios ou provas. A responsável garantiu que o objetivo é manter “os dois percursos em paralelo, sem que haja detrimento de nenhum dos dois”.

A experiência do último ano já revelou resultados concretos. Segundo Catarina Vasques, havia estudantes da equipa de futebol 11 cujo aproveitamento académico era “muito residual”. O acompanhamento associado ao estatuto levou alguns a retomar os estudos e a concluir os cursos.

Não é só para estudantes de Desporto

Apesar de a UPB ter uma licenciatura em Ciências do Desporto, o gabinete pretende chegar muito além dessa área. “Qualquer estudante que esteja matriculado na UPB pode participar em qualquer uma das atividades”, garantiu Catarina Vasques, que destacou que muitos dos atletas pertencem a outras escolas, nomeadamente às áreas da Saúde e da Tecnologia e Gestão. “É uma comunidade que não é específica nem da ESE nem do curso de desporto, é muito abrangente”, afirmou.

A universidade quer, aliás, que as condições de prática desportiva e de bem-estar sejam também um fator de atração de novos estudantes. Catarina Vasques apontou como uma das grandes metas fazer com que, no futuro, um jovem escolha a UPB também “pelas condições que lhe são proporcionadas relativamente à prática de atividade física e desportiva”.

PUBLICIDADE

Pequenos hábitos para grandes mudanças

A estratégia não passa apenas por criar grandes eventos. Tiago Barbosa defendeu uma mudança gradual dos comportamentos, lembrando que “alterar comportamentos é alterar um comportamento pequeno de cada vez”. A ideia é criar hábitos de forma progressiva, em vez de procurar mudanças imediatas. “Um passo pequeno de cada vez”, resumiu.

A aposta no desporto é acompanhada pela investigação através do Centro de Investigação em Vida Ativa e Bem-Estar, criado há dois anos. A intenção é produzir conhecimento nas áreas do exercício, desporto e saúde e transferi-lo para a comunidade.

Bragança recebe jornada do campeonato da FADU em fevereiro

Segundo Catarina Vasques, Bragança vai receber, em fevereiro, uma jornada do campeonato da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU).

PUBLICIDADE

A realização da jornada na cidade surge na sequência da candidatura apresentada pela instituição, que foi posteriormente selecionada. “Candidatámo-nos e fomos contemplados”, explicou Catarina Vasques.

A organização da prova representa mais um passo na estratégia da UPB para reforçar a participação dos seus estudantes no desporto universitário. A universidade constituiu-se como clube no ano passado e passou a ter os seus próprios estudantes a representar a instituição nas competições da FADU.

Segundo Catarina Vasques, a participação tem vindo a crescer, com “cada vez mais atletas” a procurar as diferentes modalidades disponibilizadas pela universidade. A UPB está também a reforçar o acompanhamento das equipas, através de profissionais com formação específica nas diferentes modalidades.