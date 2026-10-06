UPB inaugura Gabinete de Desporto e Bem-Estar e pede reforço das infraestruturas desportivas

A Universidade Politécnica de Bragança (UPB) inaugurou, na passada sexta-feira, o Gabinete de Desporto e Bem-Estar, uma estrutura que pretende dar maior estabilidade e capacidade de organização à atividade desportiva da instituição e, ao mesmo tempo, alargar a prática de atividade física a toda a comunidade académica.

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Para Diogo Braz, presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), a criação do gabinete representa uma aposta estratégica da instituição num setor que deve assumir um papel central no ensino superior. O presidente da FADU considerou “extremamente essencial” a visão da UPB ao avançar com a criação da estrutura, que, na sua perspetiva, irá “enriquecer bastante e dinamizar toda a promoção do desporto no ensino superior” na região.

O dirigente da FADU destacou particularmente a decisão do reitor, Orlando Rodrigues, de colocar o desporto como uma prioridade no plano estratégico da instituição, defendendo que as lideranças do ensino superior devem assumir esta área como “um eixo de ação central” na construção e concretização dos seus mandatos.

A necessidade de dar uma resposta mais estruturada à atividade desportiva é, precisamente, uma das razões apontadas pelo reitor para a criação do novo gabinete. Orlando Rodrigues explica que a UPB tem contado até agora com um forte envolvimento das associações de estudantes, que “têm feito um trabalho excelente”, mas que a dimensão das atividades exige agora “estabilidade e capacidade organizativa”.

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O gabinete passa, assim, a contar com uma equipa técnica com competências na gestão desportiva, no treino e na organização de atividades, permitindo apoiar as equipas que representam a instituição nas diferentes competições. Mas o objetivo da universidade vai além do desporto de competição.

“Temos um pacote de atividades muito significativo orientado para a promoção da atividade física no seio da nossa comunidade”, explicou Orlando Rodrigues, defendendo que as equipas universitárias devem funcionar como “um exemplo, um farol” para que a prática desportiva se generalize entre estudantes e trabalhadores da instituição.

É uma visão que vai ao encontro da mensagem deixada pelo secretário de Estado do Desporto. Pedro Dias considerou que a criação do Gabinete de Desporto e Bem-Estar traduz um compromisso da UPB com a comunidade, ao disponibilizar aos estudantes, docentes e funcionários condições para serem ativos e praticarem desporto dentro da instituição.

Para o governante, trata-se de “um passo significativo” num caminho que está a ser seguido por outras instituições de ensino superior, através da criação de serviços de desporto capazes de disponibilizar uma oferta regular às respetivas comunidades.

A visita de Pedro Dias a Bragança incluiu também uma passagem pelo centro de investigação ligado à atividade física, saúde e bem-estar, uma vertente que o secretário de Estado considera particularmente relevante no papel que as instituições de ensino superior podem desempenhar no desenvolvimento do território.

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“Temos aqui excelentes boas práticas”, afirmou, destacando a investigação desenvolvida e a sua aplicação prática à atividade desportiva. Para Pedro Dias, as instituições de ensino superior têm também a responsabilidade de ajudar as comunidades a crescer e a encontrar respostas para problemas concretos através do conhecimento e da ciência.

Mas a inauguração do gabinete voltou igualmente a colocar em cima da mesa as limitações das infraestruturas desportivas da UPB. O reitor apontou a construção de um pavilhão como uma das principais necessidades da instituição, numa região onde as condições climatéricas durante o inverno dificultam a realização de atividades ao ar livre.

“As urgências são múltiplas”, reconheceu Orlando Rodrigues, explicando que a universidade tem realizado reparações e investimentos dentro das suas possibilidades, mas que “claramente o pavilhão seria uma grande urgência”, por ser essencial para suportar várias modalidades.

A universidade dispõe já de um projeto para a construção de um novo pavilhão, mas a concretização do investimento está dependente de financiamento externo. “Sem financiamento externo não conseguimos de forma nenhuma”, explicou o reitor, lembrando que a UPB tem atualmente um pacote de investimentos significativo, grande parte suportado por recursos próprios.

A carência de equipamentos não se limita ao pavilhão. A pista de atletismo foi também identificada como uma das necessidades existentes, numa matéria em que a responsabilidade pela intervenção cabe à própria universidade.

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Pedro Dias garantiu ter tomado nota das necessidades apresentadas, mas lembrou que a definição de prioridades para o território nacional exige primeiro um diagnóstico atualizado das infraestruturas existentes. O secretário de Estado revelou que está prevista a atualização da Carta Desportiva Nacional, que, segundo afirmou, não é atualizada desde 2000.

A intenção é obter dados objetivos sobre a área disponível para a prática desportiva e, a partir daí, definir de forma coordenada os programas de apoio à requalificação ou construção de infraestruturas.

“Precisamos de fazer esse caminho”, afirmou Pedro Dias, considerando que só com informação atualizada será possível tomar decisões fundamentadas para todo o território nacional.

Em Bragança, a questão das infraestruturas é também acompanhada pelo município, que mantém uma parceria com a UPB na utilização dos equipamentos desportivos. Isabel Ferreira sublinhou que a autarquia está empenhada em continuar a investir nesta área, referindo intervenções previstas nas piscinas municipais e melhorias no pavilhão e no estádio municipal, além do apoio aos clubes e associações desportivas do concelho.

A presidente da Câmara destacou ainda a existência de uma forte prática desportiva no município, com vários clubes e associações a permitirem que os jovens tenham contacto com o desporto desde cedo.

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Na relação com a UPB, Isabel Ferreira salientou a importância da partilha de infraestruturas e garantiu disponibilidade para colaborar na resolução das necessidades identificadas. Sobre a pista de atletismo, cuja intervenção é da responsabilidade da universidade, afirmou que o município está disponível para ajudar, se necessário, recordando que as duas entidades partilham também a manutenção de algumas infraestruturas.

A autarquia está igualmente a preparar uma academia de futebol, com valências para futebol de praia e instalações destinadas a clubes e associações. O projeto deverá ser instalado junto ao NERBA, num edifício que se encontra sem utilização há vários anos, contando com o compromisso da Federação Portuguesa de Futebol para apoiar o investimento.

A aposta no desporto surge, para Isabel Ferreira, integrada numa estratégia mais ampla de valorização dos jovens. A autarca destacou o funcionamento do Conselho Municipal da Juventude e o reforço dos apoios aos clubes e associações desportivas, considerando que “os jovens são o mais importante para o futuro de qualquer concelho”.

A fixação dos jovens no interior é, aliás, uma preocupação que ultrapassa a dimensão desportiva. Isabel Ferreira defendeu a necessidade de diversificar a base económica e criar oportunidades de emprego capazes de fixar população, apontando esta questão como uma das principais dificuldades identificadas nas cidades do interior.

Também Pedro Dias destacou a importância de garantir oportunidades desportivas fora dos grandes centros urbanos. O secretário de Estado lembrou que o potencial desportivo pode surgir em qualquer território e deu como exemplos atletas e treinadores oriundos do interior.

“Não sabemos de forma alguma onde está o potencial desportivo”, afirmou, defendendo que o país deve garantir, de forma articulada, condições para que crianças e adultos possam ser ativos e praticar desporto, com programas e processos de qualidade.

É neste contexto que a FADU pretende também reforçar a presença do desporto universitário em Bragança. Diogo Braz anunciou que a cidade vai receber uma jornada concentrada de futebol masculino, durante dois dias, com a participação de várias instituições de ensino superior.