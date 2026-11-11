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Mogadouro

 Sociedade

UPB e município de Mogadouro apresentam plataforma digital para gestão do transporte de utentes

Plataforma tem como principal objetivo simplificar e otimizar a organização deste serviço.

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Carina Alves

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11 nov. 2026, 17:00

A Universidade Politécnica de Bragança (UPB) e o município de Mogadouro vão apresentar, a 17 de novembro, a plataforma digital SATURNU – Serviço de Agendamento de Transporte de Utentes Residentes Não Urgentes. A solução tecnológica pretende modernizar a gestão do transporte municipal de pessoas que necessitam de se deslocar a consultas, tratamentos, exames e outros cuidados de saúde.

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Desenvolvida no âmbito do Mestrado em Informática da UPB, em colaboração com a autarquia de Mogadouro, a plataforma tem como principal objetivo simplificar e otimizar a organização deste serviço, tornando a gestão dos pedidos de transporte mais eficiente.

A implementação do SATURNU pretende reforçar a capacidade de resposta do município, através da digitalização de procedimentos e da melhoria da gestão dos recursos disponíveis.

A apresentação pública acontece na Escola Superior de Tecnologia e Gestão da UPB, em Bragança.

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A demonstração da plataforma estará a cargo de Lucas Hart, estudante do Mestrado em Informática da UPB.

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