UPB e município de Mogadouro apresentam plataforma digital para gestão do transporte de utentes

A Universidade Politécnica de Bragança (UPB) e o município de Mogadouro vão apresentar, a 17 de novembro, a plataforma digital SATURNU – Serviço de Agendamento de Transporte de Utentes Residentes Não Urgentes. A solução tecnológica pretende modernizar a gestão do transporte municipal de pessoas que necessitam de se deslocar a consultas, tratamentos, exames e outros cuidados de saúde.

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Desenvolvida no âmbito do Mestrado em Informática da UPB, em colaboração com a autarquia de Mogadouro, a plataforma tem como principal objetivo simplificar e otimizar a organização deste serviço, tornando a gestão dos pedidos de transporte mais eficiente.

A implementação do SATURNU pretende reforçar a capacidade de resposta do município, através da digitalização de procedimentos e da melhoria da gestão dos recursos disponíveis.

A apresentação pública acontece na Escola Superior de Tecnologia e Gestão da UPB, em Bragança.

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A demonstração da plataforma estará a cargo de Lucas Hart, estudante do Mestrado em Informática da UPB.