Uma banheira pode ser muito mais do que um lugar para tomar banho. Pode transformar-se num carro, num barco, num submarino e até num foguetão. Pode levar-nos a conhecer países, atravessar oceanos e percorrer o mundo sem sair do lugar. E pode, acima de tudo, ensinar que os pequenos gestos do quotidiano têm consequências para o planeta. Foi esta a viagem proposta pelo espetáculo “Na Minha Banheira Cabe o Mundo”, que, entre os dias 12 e 13, levou dezenas de crianças ao Museu do Abade de Baçal (MAB), em Bragança.

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Através do teatro, da brincadeira e de uma boa dose de imaginação, durante quinta e sexta-feira, em quatro sessões gratuitas, todas esgotadas, o público escolar do 1.º Ciclo foi convidado a refletir sobre a poluição, sustentabilidade e a importância de preservar os recursos naturais.

O cenário também fez parte da mensagem. Construído com materiais reciclados, tinha na banheira o elemento central de uma transformação sucessiva, que acompanhou a viagem imaginada em palco. A partir de objetos e recursos simples, o espetáculo demonstrou como é possível reinventar, reutilizar e dar uma nova vida àquilo que, aparentemente, já não tem utilidade. Uma lição que começou na criatividade e chegou à consciência ambiental.

"Na Minha Banheira Cabe o Mundo" combina brincadeira com sensibilização ambiental

"Na Minha Banheira Cabe o Mundo" combina brincadeira com sensibilização ambiental

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À saída, as crianças mostraram que algumas das mensagens ficaram bem presentes. Desafiado a explicar o que viu, Pedro Vasco, de oito anos, não teve dúvidas. A peça “falava de como a poluição é má”. Desde “deitar lixo ao chão”, a depositar “plásticos no mar”... “Há muitas coisas más”.

Admitindo sentir-se consciente dos problemas que o planeta atravessa, Pedro Vasco disse que em casa recicla e até admitiu que faz pequenas “obras” com papéis que “já não servem para nada”.

Também Manuel Maria, de nove anos, saiu satisfeito da experiência. “Achei espetacular. Acho que foi muito fixe e que aprendemos muito a ouvir o senhor a explicar as coisas”, contou. Se tivesse de explicar a alguém que não tivesse assistido à peça aquilo que tinha acontecido, sabia exatamente por onde começar. “Eu dizia-te que era sobre a poluição, que era para nos alertar para não deitarmos lixo ao mar e ao chão”, referiu.

Para Manuel Maria, a proposta conseguiu juntar duas dimensões que nem sempre surgiam associadas. A sensibilização ambiental e a capacidade de imaginar outros mundos a partir de um objeto tão banal. “Também nos mostra muitas brincadeiras que podemos, como explorar diferentes países e diferentes oceanos só na nossa banheira”, explicou.

A experiência de sair da escola e conhecer outros espaços da cidade também mereceu uma avaliação positiva. O aluno considerou que estas visitas permitem “aprender de outras formas”, conhecer pessoas com “diferentes talentos” e descobrir novas maneiras de fazer as coisas. Mais do que uma atividade fora da sala de aula, foi uma oportunidade de crescimento. “É importante vir aqui a estes sítios e aprender”, afirmou.

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Tomás Sousa, também de oito anos, destacou sobretudo a mensagem relacionada com os comportamentos ambientais. “Aprendi que não se deve deitar lixo sem ser no caixote e devemos reciclar”, resumiu. A poupança de água foi outra das questões abordadas durante o espetáculo, nomeadamente a importância de fechar a torneira quando não é necessária água. Questionado sobre se já tinha esses cuidados, reconheceu que ainda havia espaço para melhorar, embora tenha garantido que procurava cumprir a sua parte.

Um museu para experimentar, sentir e descobrir

A iniciativa integrou a programação do Serviço de Educação e Mediação do MAB, que procura afirmar o espaço museológico para lá da sua função expositiva. Segundo Ana Pereira, técnica superior e coordenadora do serviço, “o museu tem que trabalhar as diferentes áreas artísticas” e “não pode ser fechado em si próprio nem nas coleções”. Esta abordagem procura envolver não apenas o conhecimento, mas também os sentidos, a emoção e a relação de cada pessoa com a arte.

As sessões de teatro para a infância já tinham integrado a programação do museu em anos anteriores, mas foram retomadas depois de um período de interrupção associado às obras de remodelação. O regresso tornou-se possível através de uma verba especificamente destinada ao Serviço de Educação e Mediação.

No caso de “Na Minha Banheira Cabe o Mundo”, a intenção passou por proporcionar uma experiência divertida, mas que deixasse também questões para pensar. “Este é um espetáculo que põe os meninos a pensar. Além de se rirem muito, porque é muito divertido, saem daqui com alguma noção de sustentabilidade”, esclareceu Ana Pereira.

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A programação não se esgotou na sensibilização ambiental. No sábado, o museu recebeu “Branco”, uma proposta de teatro sensorial dirigida a bebés e famílias. A sessão, paga, também esgotou. O espetáculo convidou os participantes a “explorar a magia do mundo das cores através dos sentidos e da emoção”, numa experiência pensada para diferentes idades, desde os oito meses até à idade adulta.

Esta diversidade de propostas “reflete a intenção de transformar o museu num espaço multicultural”, onde a arte pode ser “vivida de diferentes maneiras”.

Para além do teatro, o Serviço de Educação e Mediação desenvolve iniciativas “nas áreas da dança, da música, das artes plásticas e do cinema de animação”. Entre os projetos dinamizados encontra-se o “Arte em Movimento”, realizado em parceria com o Conservatório de Música e Dança de Bragança. A iniciativa pressupõe coreografias inspiradas em obras da coleção a diferentes espaços do museu, estabelecendo uma ligação entre as artes visuais e a expressão corporal. A parceria com o conservatório permite desenvolver momentos musicais associados à narração de histórias, aproximando os visitantes das obras através da música e da imaginação.

O trabalho de inclusão também ocupa um lugar importante na programação. Ana Pereira destacou os labirintos sensitivos, “concebidos para permitir a exploração dos espaços museológicos por públicos com necessidades específicas”, nomeadamente utentes de instituições e associações locais. Através de experiências sensoriais, procura-se tornar o museu “acessível a diferentes formas de percecionar e descobrir o mundo”.

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Quando o museu também passa a ser das crianças

Uma das dimensões que Ana Pereira considera mais positivas é a relação que tem sido construída entre o museu e os públicos mais jovens. Segundo vincou, as crianças já não olham para aquele espaço apenas como um local onde são levadas pela escola para visitar exposições. Começam a reconhecê-lo como um lugar que também lhes pertence. “O MAB tem um relacionamento com as nossas crianças e os nossos jovens muito nobre, porque eles já se apropriaram do espaço”, afirmou, destacando que essa ligação representa “o maior ganho que um espaço cultural pode ter”.

O objetivo passa também por prolongar a experiência para lá das visitas escolares e envolver as famílias. Nesse sentido, o serviço desenvolve uma estratégia que procura fazer chegar as atividades a casa, através de cadernos de arte distribuídos pelas escolas depois das exposições e dos ateliers. A intenção é que as crianças partilhem com os pais aquilo que ali veem, incentivando-os a regressar ao museu.

Depois de três dias de teatro, o calendário contempla agora outras propostas, entre as quais um atelier de Natal, visitas à exposição temporária de Patrícia Geraldes, acompanhadas de atividades práticas, novos espetáculos de teatro, workshops de música e sessões de cinema de animação.

E, para Ana Pereira, esta aproximação à cultura desde a infância tem consequências que ultrapassam a aquisição de conhecimentos artísticos. “Estamos a criar um tipo de público, estamos a educar um novo público”, considerou, defendendo que o contacto com diferentes manifestações artísticas contribui também para “a aceitação do outro, o respeito pelas opiniões e a capacidade de diálogo”.

“O viajar torna-nos diferentes”, terminou, referindo-se à experiência de descoberta proporcionada pela arte e pela cultura.