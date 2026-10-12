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ULS do Nordeste lidera execução de projetos do NORTE 2030

A taxa de execução ronda os 70% sendo a maior das 11 Unidades Locais de Saúde da Região Norte

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Cindy Tomé

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12 out. 2026, 12:16

Entre as 11 Unidades Locais de Saúde da Região Norte, a Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE) foi a que apresentou a maior taxa de execução dos projetos aprovados no âmbito do NORTE 2030, com 67,8%.

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Os  dados foram apresentados  aquando de uma  reunião  de  acompanhamento  do  Programa  Regional  NORTE  2030,  promovida  pela Comissão  de  Coordenação  e  Desenvolvimento  Regional  do  Norte  (CCDR-N)  com  todas as Unidades de Saúde Local da região  Norte.

Numa nota enviada às redações a administração dá conta que a concretização dos investimentos “permite prosseguir a modernização e qualificação das infraestruturas e dos serviços de saúde,  contribuindo  para  melhorar  as  condições  de  prestação  de  cuidados  e  a  resposta  às  necessidades  da  população  do nordeste transmontano.”

Além da maior taxa de execução do programa,a ULSNE alcançou também 113% da meta de execução estabelecida para 30 de setembro de 2026. Todos os dados foram divulgados pela CCDRN durante a reunião que aconteceu na primeira semana deste mês.

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