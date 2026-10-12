ULS do Nordeste lidera execução de projetos do NORTE 2030

Entre as 11 Unidades Locais de Saúde da Região Norte, a Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE) foi a que apresentou a maior taxa de execução dos projetos aprovados no âmbito do NORTE 2030, com 67,8%.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os dados foram apresentados aquando de uma reunião de acompanhamento do Programa Regional NORTE 2030, promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) com todas as Unidades de Saúde Local da região Norte.

Numa nota enviada às redações a administração dá conta que a concretização dos investimentos “permite prosseguir a modernização e qualificação das infraestruturas e dos serviços de saúde, contribuindo para melhorar as condições de prestação de cuidados e a resposta às necessidades da população do nordeste transmontano.”

Além da maior taxa de execução do programa,a ULSNE alcançou também 113% da meta de execução estabelecida para 30 de setembro de 2026. Todos os dados foram divulgados pela CCDRN durante a reunião que aconteceu na primeira semana deste mês.