ULS do Nordeste atribui médico de família a todos os utentes inscritos

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste passou a ter médico de família atribuído a todos os utentes inscritos, de acordo com os dados do Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários (BI-CSP).

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O resultado torna a ULS do Nordeste, segundo a própria instituição, a primeira ULS fronteiriça do interior do país a atingir 100% de cobertura de médico de família.

A cobertura total foi alcançada numa região de baixa densidade populacional, marcada pela dispersão geográfica, pelo envelhecimento demográfico e pelas dificuldades na fixação de profissionais de saúde.

De acordo com a ULS, o resultado está relacionado com a estabilidade das equipas médicas, o desenvolvimento das Unidades de Saúde Familiar, o planeamento dos recursos humanos e a articulação entre os diferentes níveis de cuidados. A instituição refere ainda a colaboração com os municípios como um dos fatores que contribuíram para alcançar a cobertura total.

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A atribuição de médico de família a todos os utentes inscritos ~”permite assegurar acompanhamento clínico continuado” e, segundo a ULS, “reforçar a prevenção da doença e a promoção da saúde, além de facilitar uma resposta mais rápida às necessidades da população”.

O anúncio foi feito segunda-feira, 10 de agosto, pela ULS do Nordeste, que considera o resultado um marco na organização dos cuidados de saúde primários numa região fronteiriça e de baixa densidade.