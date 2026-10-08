TVB 2026 junta mais de 300 atletas em Bragança e lança época ambiciosa do Clube Académico

Mais de 300 atletas, quatro pavilhões e três dias de competição marcaram o Torneio de Voleibol de Bragança (TVB), que se voltou a assumir como o ponto de partida para uma época particularmente exigente do Clube Académico de Bragança (CAB). Para Pedro Jacinto, um dos treinadores e coordenador habitual do TVB, o torneio nasceu da necessidade de começar o campeonato de uma forma “mais preparada”.

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Sob o lema “O início é aqui”, o TVB 2026 reuniu atletas do Clube Académico de Bragança, Grupo Desportivo Olpacinhos, Clube de Voleibol Peso da Régua, Real Douro Volley e Sport Vila Real e Benfica.

Para Pedro Jacinto, que há 15 anos está ligado ao treino no CAB, a dimensão atual do torneio é também reflexo do crescimento do próprio clube. “Esse volume de atletas tem a ver com o facto de nós internamente termos crescido para todos os escalões da modalidade”, explicou.

Ao longo de três dias, mais de uma centena de atletas do CAB tiveram ainda a oportunidade de competir em casa, perante familiares e amigos, mas o treinador sublinha uma dimensão que vai além da competição. “É muito importante também para fomentar o espírito de equipa e para desenvolver o Académico no seu todo”, destacou.

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O desafio ganha outra dimensão quando se olha para a época que agora começa. A equipa de cadetes vai disputar a 2.ª Divisão Norte com o objetivo de subir à 1.ª Divisão, enquanto várias outras formações do clube estarão envolvidas na 3.ª Divisão Nacional.

Uma realidade que implica viagens, recursos e uma logística pesada para um clube que mantém várias modalidades, mas que Pedro Jacinto encara como consequência natural do crescimento alcançado. “É um desafio que nós queremos e que nós procurámos”, afirmou, lembrando que, quando o voleibol começou a ser desenvolvido no clube, há 15 anos, as deslocações para competir obrigavam a chegar a Braga ou ao Porto.

O crescimento não se mede apenas pelos resultados. O CAB soma já 13 participações em Campeonatos Nacionais e tem apostado na formação e na captação de novas atletas através de iniciativas municipais, férias desportivas e culturais e do mini voleibol.

A continuidade também se faz dentro do próprio clube. Antigas atletas são hoje treinadoras e algumas famílias mantêm várias gerações ligadas à modalidade. “Temos aqui uma dimensão de atletas que já passa a centena”, destacou Pedro Jacinto.

Quanto ao futuro do TVB, a intenção não passa simplesmente por crescer em número. “O nosso espírito será sempre o mesmo: proporcionar às nossas atletas uma experiência diversificada de jogos antes do início do campeonato e um volume de jogos importante para as preparar”, terminou Pedro Jacinto.