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Desporto

Triatleta brigantino atropelado em Espanha por condutora sob influência de droga

A condutora de 24 nos estaria sob a influência de cocaína

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Redação

Redação
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04 ago. 2026, 12:20

O triatleta Tiago Rodrigues, natural de Bragança, foi atropelado em Espanha por uma condutora sob influência de droga.

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A notícia avançada pela Sic Notícias, que cita a Lusa, revela que o brigantino será operado hoje depois de ter ficado em estado grave na sequência de o atropelamento, durante um treino, em Espanha.

A mesma fonte avança que Tiago Rodrigues foi atropelado no domingo, na localidade de Camarzana de Tera, na Estrada Nacional 525, que liga Benavente a Santiago de Compostela, próximo da fronteira com Portugal.

O triatleta encontra-se internado na Unidade de Cuidados Intensivos, no hospital Virgen de la Concha, de Zamora. Há suspeita de “fraturas na clavícula esquerda, no pulso direito, diversas escoriações e um corte profundo no pescoço, que o fez perder bastante sangue”.

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De acordo com o relatório policial do acidente, a que a Lusa teve acesso, como escreve a Sic Notícias, “a condutora, de 24 anos, não respeitou um sinal de paragem obrigatória e abalroou o triatleta brigantino, projetando-o contra outro veículo”.

De acordo com o mesmo relatório, os testes realizados pelas autoridades espanholas à condutora indicaram que estaria sob a influência de cocaína.