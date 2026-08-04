Triatleta brigantino atropelado em Espanha por condutora sob influência de droga
A condutora de 24 nos estaria sob a influência de cocaína
O triatleta Tiago Rodrigues, natural de Bragança, foi atropelado em Espanha por uma condutora sob influência de droga.
A notícia avançada pela Sic Notícias, que cita a Lusa, revela que o brigantino será operado hoje depois de ter ficado em estado grave na sequência de o atropelamento, durante um treino, em Espanha.
A mesma fonte avança que Tiago Rodrigues foi atropelado no domingo, na localidade de Camarzana de Tera, na Estrada Nacional 525, que liga Benavente a Santiago de Compostela, próximo da fronteira com Portugal.
O triatleta encontra-se internado na Unidade de Cuidados Intensivos, no hospital Virgen de la Concha, de Zamora. Há suspeita de “fraturas na clavícula esquerda, no pulso direito, diversas escoriações e um corte profundo no pescoço, que o fez perder bastante sangue”.
De acordo com o relatório policial do acidente, a que a Lusa teve acesso, como escreve a Sic Notícias, “a condutora, de 24 anos, não respeitou um sinal de paragem obrigatória e abalroou o triatleta brigantino, projetando-o contra outro veículo”.
De acordo com o mesmo relatório, os testes realizados pelas autoridades espanholas à condutora indicaram que estaria sob a influência de cocaína.