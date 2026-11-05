Tábô Team vai participar no King of the Hammers mas precisa de apoios

A Tábô Team quer levar o nome de Portugal até à América e participar numa das maiores competições de todo-o-terreno o King of the Hammers. Atualmente, a equipa procura empresas, marcas e pessoas para ajudar a suportar os custos de transporte, preparação e logística.

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O piloto Flávio Gomes, mais conhecido como Touças, admite que “será um sonho que se vai tornar realidade”.

A prova acontece nos dias 3 e 6 de fevereiro de 2027. “Os principais apoios que tenho são os amigos e a família. Já conseguimos organizar alguns patrocínios, mas são poucos, mas são de boa-fé. Quem puder ajudar que nos ajude, que isto não fica nada barato e temos que agradecer muito ao município de Bragança que também nos vai apoiar”, disse o piloto brigantino.

O objetivo é alcançar o melhor resultado. “Vamos com o objetivo de ir e vir, que somos de longe, mas chegar lá e terminar já será uma vitória. Terminar uma prova de 330 quilómetros em 14 horas será o nosso objetivo”, partilha.

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O King of the Hammers decorre entre 3 e 6 de fevereiro, em Johnson Valley, na Califórnia, Estados Unidos.