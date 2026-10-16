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Ambiente

Sismo de magnitude 4,2 com epicentro no norte de Espanha foi sentido no distrito de Bragança

Várias pessoas sentiram o sismo em diversos pontos do distrito, como sendo em Rebordelo e Lagarelhos, no concelho de Vinhais, bem como nas cidades de Bragança e de Macedo de Cavaleiros.

Epicentro foi registado a cerca de 10 quilómetros a sul de Ponferrada, em Espanha
Epicentro foi registado a cerca de 10 quilómetros a sul de Ponferrada, em Espanha
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Carina Alves

Carina Alves
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16 out. 2026, 11:44

Um sismo de magnitude 4,2 na escala de Richter foi registado na quinta-feira, 15 de outubro, pelas 21h34 (hora local), com epicentro a cerca de 10 quilómetros a sul de Ponferrada, em Espanha.

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De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo foi registado pelas estações da Rede Sísmica do Continente e foi sentido na região nordeste do distrito de Bragança, com intensidade máxima estimada entre II e III na escala de Mercalli modificada.

Segundo a informação disponibilizada pelo instituto, até ao momento não há registo de danos pessoais ou materiais associados ao sismo.

O IPMA esclarece que a localização do epicentro é determinada através de cálculos físicos e matemáticos que dependem dos dados disponíveis, dos algoritmos utilizados e dos modelos de propagação das ondas sísmicas. Por esse motivo, os resultados podem apresentar ligeiras diferenças entre agências e ser corrigidos à medida que são recolhidas novas informações.

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O instituto acrescenta que serão emitidos novos comunicados caso a situação o justifique e recomenda que a população acompanhe sempre as indicações das autoridades de proteção civil.

Segundo apuramos, várias pessoas sentiram o sismo em diversos pontos do distrito, como sendo em Rebordelo e Lagarelhos, no concelho de Vinhais, bem como nas cidades de Bragança e de Macedo de Cavaleiros. O abalo chegou a outros pontos do Norte do país, nomeadamente a diversas localidades de Vila Real, Bragança, Porto e Viana do Castelo.

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