Assine já!

Vimioso

 Sociedade

Simulacro prepara idosos e funcionários para situações de sismo e incêndio

Exercício público Terra Treme foi promovido pelo comando Sub Regional das Terras de Trás-os-Montes no lar da freguesia de Pinelo

Foto de Perfil de Cindy Tomé

Cindy Tomé

Cindy Tomé
Adicione como fonte preferencial no Google Adicione como fonte preferencial no Google

06 nov. 2026, 11:15

Baixar, Proteger e aguardar são os primeiros três gestos que podem fazer a diferença em caso de sismo. Ainda assim, há outros comportamento de autoproteção que devem ser adotados, nomeadamente em contexto escolar, hospitalar e nas IPSS.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — Visapress

“É importante que a população em geral saiba o que é um sismo, o que pode desplotar e como proceder numa situação destas”, disse o segundo comandante do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, Júlio Miguel.

O responsável da Proteção Civil explicou ainda que a duração destes fenômenos é “sempre algo incerto” e por isso acredita que é importante que “a população em geral saiba o que isto é, o que é que pode desplotar e como proceder numa situação destas”.

“O importante é assim que terminar o primeiro evento sair do edifício, se conseguirem, e tentar acudir às pessoas ao redor. Dizer-vos que todos somos Proteção Civil não é apenas um chavão. O cidadão cada vez mais tem de estar informado sobre aquilo que pode e deve fazer. E isso faz toda a diferença naquilo que é o primeiro socorro. É importantíssimo que cada um de nós tenha esse tipo de conhecimentos e é também importante que nós, enquanto agentes de proteção civil, também consigamos passar essa mensagem”, frisou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — Visapress

Apesar da probabilidade destes fenómenos acontecerem ser maior noutras regiões do país, Trás-os-Montes também não está imune a estas situações. Júlio Miguel alerta para o facto de existir “uma falha tectónica na Vilarissa” e que “apesar de não ser muito provável que isso venha a acontecer existe essa possibilidade”.

Uma probabilidade que tem de ser acautelada e por isso o Comando Sub Regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes decidiu organizar um simulacro no Centro Social e Paroquial de Santa Eulália em Pinelo, no concelho de Vimioso.

O objetivo foi “preparar a população para o impacto que estes fenómenos podem ter e de que forma agir perante essas emergências”, explicou o segundo comandante, acrescentando que a importância desta simulação recai ainda no facto do território ter construções antigas, nomeadamente nas aldeias, que não estão preparadas para estes fenômenos e “dependendo da magnitude do sismo, o índice de estragos pode ser grande e pode implicar um número elevado de vítimas”, concluiu.

PUBLICIDADE

Resposta positiva dos utentes

O coordenador dos Serviços Municipais de Proteção Civil, Francisco Bruçó, destacou a importância destes exercícios para que os municípios estejam, também eles, preparados nestas situações, bem como as instituições que acolhem pessoas vulneráveis como é o caso dos lares e restantes IPSS.

“O município, como todos os municípios, tem que estar sempre preparado para situações que possam vir a ocorrer inusitadamente. Hoje foi simulado um terremoto seguido de um incêndio dentro do lar. Este exercício serviu, essencialmente, para sensibilizar os idosos e os funcionários do lar para uma situação que possa vir a ocorrer. Isto permite também criar rotinas e exercitar os bombeiros para estarem mais preparados no âmbito de uma situação real, de modo a saberem exatamente aquilo que têm que fazer”.

A avaliação da iniciativa foi igualmente positiva por parte da instituição. Tânia Torrão, diretora técnica do lar mostrou-se satisfeita com a reação dos utentes.

“Correu muito bem. Acima de tudo, superaram as nossas expectativas. Eles reagiram, agacharam-se, protegeram-se. Foi a primeira vez que fizemos um simulacro de terremoto a convite da Proteção Civil. E claro, depois aproveitámos para fazer também um simulacro de incêndio. Após o terremoto há um curto-circuito e deu-se um incêndio. Mas correu muito bem.”

No final do exercício e já em modo de Briefing com todos os intervenientes, o segundo comandante da proteção civil voltou a recordar que, em caso de emergência deste tipo,  o mais importante é a proteção das pessoas, mas também ter o instinto de desligar água, gás e eletricidade para evitar outras situações. Depois proceder à evacuação do local e terminar pela contagem dos utentes e funcionários.

O exercício Terra Treme aconteceu em todo o país, quinta-feira, à mesma hora com o objetivo de sensibilizar para o risco de sismo e promover os comportamentos de autoproteção. 

PUBLICIDADE