Silver Jobs reforça literacia digital e segurança online junto da população sénior

O Município de Bragança promoveu, nos dias 28 e 29 de outubro, o Silver Digital Days, uma iniciativa integrada no projeto de cooperação transfronteiriça SILVERJOBS, apoiado pelo Programa de Cooperação Interreg Espanha- Portugal (POCTEP) 2021-2027.

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Foram realizados workshops e ações de proximidade que puseram em destaque a importância da inclusão e da literacia digital da população sénior, com especial atenção à utilização dos dispositivos móveis e à prevenção dos riscos associados à crescente digitalização da sociedade.

Um dos principais objetivos passou por aproximar a tecnologia da população com mais de 60 anos, proporcionando-lhe ferramentas e conhecimentos que contribuam para uma utilização mais autónoma, esclarecida e segura dos meios digitais.

A utilização dos smartphones, a pesquisa de informação na Internet, o acesso a serviços digitais, as redes sociais, as videochamadas, a fotografia e a utilização de ferramentas de geolocalização foram algumas das competências trabalhadas.

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A segurança digital e a prevenção de fraudes e burlas online mereceram uma atenção muito particular.

A sensibilização incidiu sobre os cuidados a ter perante mensagens e contactos desconhecidos, falsas comunicações em nome de bancos ou entidades públicas, pedidos de dados pessoais e bancários, ligações suspeitas e outros esquemas utilizados para obter informação ou aceder indevidamente a contas. Foi igualmente reforçada a importância de não partilhar códigos de acesso, palavras-passe ou dados bancários e de confirmar sempre a autenticidade dos contactos antes de qualquer ação.

O programa integrou ainda uma componente dedicada aos Serviços Públicos Digitais, com enfoque na utilização de plataformas como a Segurança Social Direta, o Portal das Finanças e o Portal SNS, promovendo uma maior autonomia no acesso a serviços que assumem um papel cada vez mais relevante no dia a dia dos cidadãos.

No dia 28 de outubro, o Brigantia EcoPark acolheu o encontro dedicado à reflexão e partilha de experiências sobre tecnologia, inovação, economia prateada e oportunidades nos setores social e da saúde. No dia seguinte, a iniciativa saiu do espaço institucional e foi a duas aldeias do concelho de Bragança, Samil e Rebordãos, aproximando as ações de capacitação das comunidades rurais e reforçando a importância de levar o conhecimento a todos, independentemente da idade ou do local de residência.