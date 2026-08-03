Sendim foi palco da 12.ª edição do Festival Ibérico de Pauliteiros
Pelas terras de Miranda, Sendim recebeu o 12º Festival Ibérico de Pauliteiros. sete grupos, portugueses e espanhóis, subiram ao palco e animaram as ruas de Sendim com a dança tradicional.
A vila de Sendim, no concelho de Miranda do Douro, recebeu a 12.ª edição do Festival Ibérico de Pauliteiros, um encontro que reuniu sete grupos de Portugal e Espanha com o objetivo de valorizar uma das tradições mais emblemáticas das Terras de Miranda.
A iniciativa, organizada pela Casa dos Pauliteiros de Sendim, nasceu como um encontro entre grupos locais e foi crescendo até assumir uma dimensão ibérica, trazendo diferentes variantes das danças de paus existentes na Península Ibérica.
Telmo Ramos, da Casa dos Pauliteiros de Sendim, explicou que o festival tem como objtivo preservar uma tradição que, em algumas localidades, tem vindo a perder expressão. “Há muitos grupos de pauliteiros, o que acontece é que, nesta região de Miranda, caíram em desuso e terminaram por falta de gente nas aldeias, mas estão a recuperar”, afirmou.
Segundo o responsável, a presença de grupos de diferentes regiões de Espanha, como Catalunha, La Rioja e Castela e Leão, permite mostrar a diversidade existente dentro destas manifestações culturais. “Este evento tem mesmo esse objetivo que é não deixar morrer a tradição e trazer as várias vertentes que há dentro das danças de paus, de espadas ou de bastões”, explicou.
Uma das mudanças integradas nos últimos anos passa pela participação de grupos femininos. Telmo Ramos defendeu que a tradição não deve ser vista apenas como algo ligado ao passado, mas também como uma manifestação cultural em evolução.
“As tradições não são só o passado, mas é também o nosso presente e aquilo que vamos levando para o futuro”, afirmou. O responsável destacou o crescimento dos grupos de pauliteiras nas Terras de Miranda, lembrando que em Sendim o grupo feminino celebra, este ano, 15 anos de existência.
Para Telmo Ramos, a participação das mulheres representa também uma evolução natural desta manifestação cultural. “É de salutar porque é igualdade. Elas são também umas guerreiras, gostam de vestir os fatos e dançar também com os paus”, referiu.
O Festival Ibérico de Pauliteiros assume ainda uma importância estratégica na valorização patrimonial desta tradição. Depois do reconhecimento como Património Cultural Imaterial Nacional, em 2025, a ambição passa agora por alcançar a classificação da UNESCO.
“Este evento é serve também para dar sinal às entidades para trabalharem esta bandeira que temos nas Terras de Miranda e levá-la ao mais alto patamar em termos de património”, afirmou.
O responsável considera que a candidatura a Património Cultural Imaterial da Humanidade seria “a cereja no topo do bolo”, defendendo que iniciativas como o festival permitem manter viva uma tradição “com genuinidade, mas também virada para o futuro”.
Nesta edição participaram sete grupos, entre os quais representantes da Figueira da Foz, Sendim, Malhadas, Póvoa, Logroño, La Rioja e Segóvia.
O festival ficou ainda marcado por uma homenagem a duas figuras ligadas à história dos Pauliteiros de Sendim: Paulo Felgueiras e Belmiro Carção, antigos elementos que tiveram um papel relevante na preservação da tradição durante a década de 80.
Telmo Ramos destacou que a singularidade dos pauliteiros está na conjugação entre a dança, o traje e a componente performativa. “O mais particular destas danças, na minha opinião, é ver homens vestidos de saias. Essa é logo a primeira e acho que é o que nos diferencia de todos os ranchos folclóricos”, afirmou.
A dança dos pauliteiros distingue-se ainda pela rapidez dos movimentos, pelo cruzamento dos paus e pelas coreografias, características que, segundo o responsável, continuam a surpreender quem assiste pela primeira vez.
Com a presença crescente de jovens nos grupos, Telmo Ramos acredita que a tradição está a ganhar uma nova valorização junto das novas gerações. “Agora é uma vaidade e os nossos jovens, mesmo universitários, têm uma vaidade em dizer. Lá fora, ‘sou da terra dos pauliteiros, danço e falo mirandês”, destacou.
O Festival Ibérico de Pauliteiros terminou com mais uma edição do Pauliteiros Summer Fest, prolongando a celebração desta tradição das Terras de Miranda.